برترین های نخستین جشنواره استانی فیلم و عکس ژیار معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شب گذشته و با حضور جمعی از مسئولان استانی و کشوری برترین های اولین جشنواره فیلم و عکس ژیار در مجتمع فرهنگی فجر سنندج معرفی و با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی از آنها تجلیل به عمل آمد.

سرپرست انجمن سینمای جوان دفتر سنندج در ابتدای این مراسم اظهار داشت: از مجموع 80 فیلم رسیده به دبیرخانه تعداد 21 فیلم در قالب های مستند، تجربی و پویانمایی راهی بخش مسابقه شد.

سیروس ثنایی افزود: در بخش عکس نیز تعداد 63 عکس از مجموع 380 عکس رسیده به دبیرخانه در بخش های آزاد، محیط زیست، اصلاح الگوی مصرف و سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به بخش مسابقه راه یافت.

در ادامه این مراسم برترین های اولین جشنواره فیلم و عکس ژیار معرفی و به ترتیب زیر از آنها تجلیل شد.

در بخش سی امین سالگرد انقلاب اسلامی و در قسمت عکس عنوان اول به محمد مهرابی فر رسید و هیئت داوران نیز از امید گرشاسبی تقدیر کرد.

در بخش اصلاح الگوی مصرف بهمن شهبازی عنوان نخست را به دست آورد و جمشید فرجوند فردا نیز به عنوان برترین عکاس بخش محیط زیست معرفی و تجلیل شد.

عنوان نخست بخش آزاد نیز به سامان عباسی رسید و امیر علی ویسی و رضا نوری نیز در این بخش عناوین دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

در بخش فیلم عنوان برترین اثر بخش پویانمایی به آدم ها اثر ماشاالله محمدی اهدا شد و فیلم مستند افسون عنوان نخست بخش محیط زیست را به خود اختصاص داد.

جایزه بخش بهترین تحقیق به محققان فیلم نوروز تنهایی اسعد صوفیه، احمدی محمدی و فاطمه صید مرادی رسید و حوزه هنری کردستان نیز جایزه ویژه بهترین فیلم دینی را به سالم صلواتی کارگردان و تهیه کننده رویاهای برفی اهدا کرد.

فرید صداقت به خاطر فیلم رویاهای برفی عنوان برترین صدابردار را به خود اختصاص داد و سوران فهیم نیز به خاطر فیلم "اینجا جاده ها پایان ندارد" به عنوان برترین صداگذار معرفی و تجلیل شد.

عنوان برترین تدوین نیز به سوران فهیم و توفیق امانی تدوینگران فیلم "اینجا جاده ها پایان ندارد" رسید و میثم ریاحی به خاطر تصویربرداری فیلم "فرشتگان در خاک می میرند" عنوان برترین تصویربردار را به خود اختصاص داد.

عنوان بهترین فیلم نامه به سالم صلواتی نویسنده رویاهای برفی رسید و جایزه کارگردانی برتر نیز ازآن بابک امینی به خاطر فیلم فرشتگان در خاک می میرند، شد.

جایزه بهترین فیلم داستانی به اینجا جاده ها پایان ندارد اثر توفیق امانی رسید و هیوا امین نژاد به خاطر فیلم افسون جایزه بهترین فیلم مستند را ازآن خود کرد.

جایزه بهترین فیلم اولین جشنواره فیلم و عکس ژیار نیز به اینجا جاده ها پایان ندارد اثر توفیق امانی رسید .

همچنین در این مراسم از محمد علی محمدی بازیگر فیلم رویاهای برفی و خاطره ندری بازیگر فیلم اینجا جاده ها پایان ندارد به صورت ویژه تقدیر شد.

اولین جشنواره فیلم و عکس ژیار با حضور بیش از 100 هنرمند عکاس و فیلم ساز و به مدت سه روز در سنندج برگزار شد.