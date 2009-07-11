یک سوم میانی مرز سیستان و بلوچستان امسال مسدود می شود

سردار اسماعیل احمدی مقدم در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص وضعیت امنیتی مرزهای شرقی کشور افزود: تامین امنیت مرزهای کشور در جایگاه مطلوبی قرار دارد و با توجه به انسداد بخشی از مرز سیستان و بلوچستان در سال گذشته امسال نیز در طی عملیات انسداد مرزهای سیستان و بلوچستان یک سوم میانی این مرز نیز مسدود خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اعتبار 130 میلیارد تومانی تخصیص یافته از سوی دولت به نیروی انتظامی در لایحه بودجه سال جاری یادآور شد: این میزان در روند بررسی لایحه بودجه کاهش یافته و پیش بینی می شود به 100 میلیارد تومان رسیده باشد.

سردار احمدی مقدم، اعتبار تخصیص یافته را برای نیروی انتظامی کشور مطلوب نداست ولی در عین حال متذکر شد: اگر اعتبار 100 میلیارد تومانی تخصیص یافته به صورت مستمر و به موقع باشد می توان با هزینه متناسب نسبت به توزیع اعتبارات اقدام کرد.

وی در ادامه با اشاره به روند اجرای طرح ارتقاء انضباط اجتماعی، روند اجرای این طرح را وابسته به حوزه جغرافیای عنوان کرد و افزود: در هر حوزه جغرافیایی یک موضوع اولویت دارد و فرماندهان استانها بر اساس وضعیت جرم و مطالبات مردم واکنش نشان داده و طرحهای فوفق را اجرا می کنند.

سردار احمدی مقدم همچنین نقش نیروی انتظامی را در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری مهم و تاثیرگذار عنوان کرد و افزود: نیروی انتظامی در همه مراحل انتخابات حضوری فعال، تاثیرگذار و بی طرفانه داشت و توانست با مدیریت صحیح و منطقی از ابتدای روز رای گیری تا زمان اعلام شدن نتایج نسبت به حفظ امانت و اجرای وظیفه خود در پاسدارای از صندوقهای رای نفقش خود را ایفا نماید.

وی یادآور شد: نیروی انتظامی در روزهای اول با هدایت افکارعمومی، روشنگری و با حداقل توسل به خشونت و زور، مردم را از صف اغتشاشگران جدا کرد این داستان گرچه با هزینه اما در مدت زمان کوتاهی به پایان رسید.