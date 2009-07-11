تهران همچنان در وضعیت هشدار است/ کاهش 36 واحدی شاخص آلودگی

دکتر یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب افزود: بررسی نتایج ارسال شده از ایستگاههای مختلف سنجش آلودگی هوا در تهران نشان می دهد که از میزان گرد و غبار خارجی موجود در هوای تهران کاسته شده است. بطوریکه این شاخص از 163 واحد در روز گذشته به 127 واحد در جمعه رسیده است.

بر اساس اعلام ذشیدی از میزان غلظت دو آلاینده ذرات معلق و منوکسید کربن نسبت به روز پنجشنبه گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

با این همه مدیر عامل مرکز کنترل و کیفیت هوای تهران گفت: میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق همچنان فراتر از حد مجاز است و شاخص کیفیت هوا با توجه به استانداردهای وزارت بهداشت هم اکنون در شرایط هشدار است.

بر اساس اظهارات دکتر رشیدی میزان آلودگی هوا در محدوده قلهک، میدان آزادی، و میدان امام خمینی بیشتر از مناطق دیگر شهر تهران است این معضل در منطقه شهر ری با کاهش قابل توجهی روبرو شده است.

رشیدی درپایان به افرادی که دارای بیماریهای قلبی و تنفسی بوده و همچنین به سالمندان و خردسالان توصیه کرد که از تردد در هوای آزاد تا حد امکان خودداری کنند.