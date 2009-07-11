ابهام در برگزاری اولین دوره رقابتهای رزمی آسیا/ تهدید آنفولانزای خوکی

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره المپیک هنرهای رزمی آسیا قرار بود اردیبهشت ماه سالجاری در تایلند برگزار شود که به دلیل مشکلات سیاسی در کشور میزبان به تعویق افتاد. این مسابقات در 9 رشته رزمی از جمله تکواندو، کاراته ، ووشو ، جودو ، کوراش ، کیک بوکسینگ ، موی تای ، جوجیتسو، و... بر اساس ابتکار شورای المپیک آسیا برگزار خواهد شد.

پس از تعویق چندباره مسابقات فوق، مردادماه زمان دقیق و قطعی اولین دوره المپیک هنرهای رزمی آسیا اعلام شد و در پی آن اردوی آماده سازی تیم های ملی رشته های مختلف نیز که به دلیل مشخص نبودن زمان برگزاری تعطیل شده بود از سر گرفته شد.

در حالی که اواخر هفته گذشته زمان اعزام کاروان ورزشی ایران به تایلند مشخص شد و تیم ها نیز آخرین تدارکات خود را برای حضور در این مسابقات انجام می دهند شیوع بیماری آنفولانزای خوکی تردیدهایی را در برگزاری این مسابقات به دنبال داشته است.

هرچند تاکنون مسئولان کمیته برگزاری این رقابتها واکنشی در این رابطه نداشته اند ولی خبرهای رسیده از بانکوک حاکی از آن است که احتمال لغو این مسابقات بیش از برگزاری آن می باشد.

بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: امروز نامه ای به کمیته تشکیلات مسابقات ارسال کرده و خواستار این شدیم که اگر مشکلی وجود دارد قبل از اخذ بلیط ها به ما اعلام کنند.

وی ادامه داد: تمام مسائل مربوط به این بیماری در خبرها منتشر شده و هنوز هیچ چیز رسمی نشده است. البته در سنگاپور کمیته برگزاری خیلی خوب با این موضوع برخورد کرد و کلیه اقدامات لازم را انجام داد. در همانجا ژنرال چانگ رئیس کمیته تشکیلات بازیهای تایلند خیلی مسر بود که مسابقات در تاریخ و ساعت اعلام شده انجام خواهد شد و حتی کارت ها را نیز تحویل داد.

افشارزاده در پایان گفت: منتظر جواب تایلندی ها هستیم و اگر اعلام شود که مسابقات به حالت تعلیق درآمده اعلام خواهیم کرد.