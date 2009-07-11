بدون دریافت پاسخی صریح درباره زندانیان در مذاکرات آینده شرکت نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، نشست آینده گفتگوی ملی فلسطین قرار است در بیست و پنجم جولای (دو هفته دیگر) در قاهره برگزار شود.

این در حالی است که حماس تهدید کرده در صورتی که در موضوع زندانیان سیاسی پیشرفتی نبیند، علاوه بر اینکه در این نشست حضور پیدا نکرده و آنرا به زمان دیگری موکول می کند، دیگر هیچ توافقی را با فتح به امضا نخواهد رساند.

حماس از تشکیلات خودگردان خواسته است در زمینه پایان پرونده زندانیان سیاسی سقف زمانی تعیین کرده و برنامه ای مدون تنظیم کند.

همچنین حماس خواستار آزادی تبلیغات برای تمام کاندیداها در انتخابات پیش روی پارلمانی فلسطین شده است.

منابع آگاه اظهار می دارند: مواضع جدید حماس در گفتگوی اخیر این جنبش با هیئتی امنیتی از مصر به اطلاع آنها رسیده است. این مذاکرات روز پنج شنبه در کرانه غربی برگزار شده بود.