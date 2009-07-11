به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی صبح شنبه در مراسم بهره‌ برداری از این شبکه، گفت: در سطح شرکت ‌های صنعت برق استان خراسان سیستم ارتباط ویدئو کنفرانس شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با برق منطقه ‌ای خراسان برای نخستین بار راه ‌اندازی و به بهره‌ برداری رسیده است.

محمد علی ضامن هدف از راه ‌اندازی سامانه ویدئوکنفرانس را کاهش فاصله‌ ها از طریق برقراری ارتباط صوتی و تصویری، کاهش هزینه‌ های سفر و افزایش میزان دسترسی مدیران و کارشناسان عنوان کرد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در پایان با قدردانی از اقدامات صورت گرفته ابراز امیدواری کرد: با استفاده از این سیستم اثرات فاصله زیاد توزیع خراسان جنوبی با برق منطقه ‌ای به حداقل رسیده و شاهد گسترش ارتباطات و کاهش هزینه‌ ها باشیم.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ‌ای خراسان نیز در این آیئن به اثرات مثبت سامانه ویدئوکنفرانس اشاره کرد و گفت: در ابتدای کار جلسات کمیته بهبود بهره‌ برداری، کمیسیون مصرف سنگین و مدیریت مصرف با استفاده از این سیستم برگزار خواهد شد.

فخر نبوی با اشاره به گزارش پیک بار ارایه شده خواستار حذف عملیات شاخه‌ زنی شد و افزود: با توجه به شرایط خاص محیطی استان خراسان جنوبی و اهمیت فضای سبز در این استان، باید عملیات شاخه ‌زنی را به عنوان یک ضایعه بزرگ در نظر بگیریم و به سمت استفاده از روکش‌های عایق، شبکه‌های زمینی و خروج شبکه‌های هوایی از حریم درختان پیش برویم.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ‌ای خراسان تصریح کرد: با توجه به هزینه ‌های صورت گرفته، استفاده از سیستم ویدئو کنفرانس باید به طور جدی پیگیری شود تا الگویی برای سایر دستگاه ‌ها باشد.

کارشناس برق منطقه ‌ای خراسان نیز گزارشی از روند راه‌ اندازی این سامانه ارایه کرد و گفت: هزینه اولیه راه ‌اندازی این سیستم 157 میلیون ریال و هزینه ماهانه آن دو میلیون ریال می ‌باشد.