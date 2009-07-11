به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "رانده‌شده" شنبه 20 تیرماه از شبکه تهران پخش می‌شود. فیلم را جهانگیر جهانگیری سال 1368 بر مبنای فیلمنامه حسن هدایت در ژانر حادثه‌ای ساخت و داستان روایتگر مرد عطاری است که پس از شش دختر صاحب فرزند پسری می‌شود و نام او را اصلان می‌گذارد...

در فیلم 98 دقیقه‌ای "رانده‌شده" جمشید مشایخی، رضا رویگری، رضا کرم‌رضایی، عطاء‌الله زاهد، مرجانه دلدارگلچین، شهلا ریاحی و حسین امیرفضلی بازی می‌کنند. عوامل فیلم عبارتند از ماشاء‌الله سلیمانی تهیه‌کننده، فریدون ری‌پور مدیر فیلمبرداری، حسین زندباف تدوینگر، آندره آرزومانیان آهنگساز، احمد احمدپور صدابردار و ایرج صفدری طراح گریم.

فیلم سینمایی "دست‌های آلوده" یکشنبه 21 تیرماه روی آنتن شبکه تهران می‌رود. این فیلم را سیروس الوند سال 1378 بر مبنای فیلمنامه خودش ساخت و در خلاصه داستان آن آمده است: دیبا طراح سفره عقد و تزئین مجلس عروسی است به همراه سیامک فیلمبردار مجالس جشن در تدارک ارائه خدمات به مجلس عروسی فرانک و هوشنگ یک زوج جوان ثروتمند هستند.

حیایی، تهرانی، پورعرب و بدیعی در نمایی از "دستهای آلوده"

در این فیلم ابوالفضل پورعرب، هدیه تهرانی، عسل بدیعی، امین حیایی، شهاب عسگری، الهام ایمانی و سعید پیردوست بازی می‌کنند و دیگر عوامل آن عبارتند از حسن توکل‌نیا تهیه‌کننده، علی اللهیاری فیلمبردار، روح‌الله امامی تدوینگر، مجید نیامراد طراح صحنه و لباس، بابک بیات آهنگساز، جهانگیر میرشکاری صدابردار و امیر اسکندری طراح گریم.

فیلم سینمایی "نیش" دوشنبه 22 تیرماه از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم را همایون اسعدیان سال 73 بر مبنای فیلمنامه حسین فرحبخش و رضا اسماعیلی ساخت و در خلاصه داستان آن آمده است: همسر و فرزند خردسال یک سروان نیروی انتظامی که افسر تجسس است و باعث اعدام یک قاچاقچی شده، جلوی چشمان او سوار بر خودرو بین دو تریلی می‌مانند...

در این فیلم جمشید هاشم‌پور، ابوالفضل پورعرب، غلامحسین لطفی، حسن رضایی، ثریا حکمت، احمد قدکچیان، رضا کرم‌رضایی و کاظم هژیرآزاد بازی کردند و عوامل عبارتند از فرج‌الله حیدری مدیر فیلمبرداری، کامران قدکچیان تدوینگر، مجید نیامراد طراح صحنه و لباس، سعید شهرام آهنگساز و حمید قدکچیان صداگذاری و میکس.

فیلم سینمایی "کمال‌الملک" سه‌شنبه 23 تیرماه روی آنتن شبکه تهران می‌رود. این فیلم را زنده‌یاد علی حاتمی ساخت و داستان درباره محمد غفاری به عنوان نقاش‌باشی دربار ناصرالدین‌شاه قاجار است. جمشید مشایخی، عزت‌الله انتظامی، علی نصیریان، داود رشیدی، محمدعلی کشاورز، پرویز پورحسینی، هوشنگ بهشتی و سیروس ابراهیم‌زاده بازی می‌کنند.

فیلم سینمایی "قتل‌ آنلاین" چهارشنبه 24 تیرماه از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم را مسعود آب‌پرور سال 1384 بر مبنای فیلمنامه نادر وحید ساخته و داستان آن درباره شهاب و لیلا است که در شب عروسی‌شان یکی از دوستان اینترنتی آنها کشته می‌شود...

در فیلم 90 دقیقه‌ای "قتل‌ آنلاین" جمشید هاشم‌پور، سیدشهاب حسینی، حمید گودرزی، الناز شاکردوست، غلامحسین لطفی، محمد تجدد، یکتا ناصر و شهره سلطانی بازی کردند و عوامل عبارتند از مصطفی مسچی مدیر تولید، کاظم شهبازی مدیر فیلمبرداری، بهرام دهقان تدوینگر، مشکین مهرگان طراح صحنه و لباس، آرمان موسی‌پور آهنگساز و عاطفه رضوی طراح گریم.

تکرار فیلم "بدفرجام" پنجشنبه 25 تیرماه و فیلم سینمایی "زیر نور ماه" جمعه 26 تیرماه روی آنتن شبکه تهران می‌رود. "زیر نور ماه" را رضا میرکریمی سال 1379 در ژانر اجتماعی و مذهبی بر مبنای فیلمنامه خودش ساخت و داستان آن درباره سیدحسن طلبه جوانی است که در شرف ملبس شدن است...

در این فیلم 92 دقیقه‌ای حسین پرستار، حامد رجبعلی، مهران رجبی، علی بکانیان، محمود نظرعلیان و اصغر حیدری بازی می‌کنند و عوامل "زیر نور ماه" عبارتند از منوچهر محمدی تهیه‌کننده، جواد نوروزبیگی مدیر تولید، حمید خضوعی ابیانه مدیر فیلمبرداری، نازنین مفخم تدوینگر، رضا ترابی طراح صحنه و لباس، سعید ملکان طراح گریم و محمدرضا علیقلی آهنگساز.