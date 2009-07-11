توضیحات مخابرات در خصوص اختلالات 118 و پیامک در تهران

داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه 17 تیر ماه در سامانه 118 هیچ مشکل خاصی وجود نداشت افزود: به دلیل تعطیلات غیرمترقبه که ناشی از آلودگی هوا در روزهای اخیر بود بخشی از پرسنل این سامانه بر سر کار خود حاضر نشده بودند.

وی دلیل اختلال سامانه 118 در تهران را ناشی از کاهش 30 درصدی پرسنل به دلیل به روز تعطیلات ناگهانی روزهای اخیر دانست و اضافه کرد: به هیچ عنوان مشکل فنی وجود ندارد.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران همچنین در خصوص مشکل فنی ارسال چندین باره هر پیامک در فاصله زمانی 10 تا 15 تیر ماه به مهر گفت: این مشکل برای مشترکان اشکالی را ایجاد نمی کند و از مشترکان هزینه یک SMS دریافت خواهد شد.

داود زارعیان گفت: به دلیل قطعی 20 روزه سیستمها باید کامنتهای جدیدی برای نرم افزار تعریف می شد از این رو در برخی از مناطق اختلالاتی در سیستمهای SMS ایجاد و منجر به این شد که برخی از پیامکها چندین بار به مشترک ارسال شود.

زارعیان با تاکید بر اینکه در حال حاضر این مشکل برطرف شده است، اظهار داشت: این امر برای مشترکان اشکالی ایجاد نکرده است. ضمن آنکه هزینه های شارژ نیز یک بار از مشترک دریافت شد مگر آنکه مشترک چندین بار پیامی را ارسال کرده باشد.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران اختلالات ایجاد شده در کارتهای تلفن بین الملل را مربوط به شرکت زیرساخت دانست و ادامه داد: به نظر می رسد این اختلالات مربوط به مجوز نداشتن شرکتهای ارائه دهنده باشد.

به گزارش مهر، ارتباط از طریق کارتهای تلفن بین المللی برای تماس با خارج کشور میسر نیست و شرکتهای ارائه دهنده کارتهای بین المللی این مشکل را ناشی ار عملکرد شرکت مخابرات می دانند.