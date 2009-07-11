مسابقات دو و میدانی بانوان لیگ باشگاه های کشور در گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این مسابقات با شرکت 9 تیم و در 11 رشته برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است.

جمیله گری از علی آباد، طیبه مسلمی از گنبد و سونا قوجقی از گمیشان در ماده 100 متر، و رقیه مومنی از گرگان، آرزو بیو از آق قلا و عادله غفاری از گنبد در ماده 200 متر اول تا سوم شدند.

در ماده 400 متر نعیمه براهویی از آزادشهر، مهرناز کیا از کردکوی و زهره مهاجر وطن از خان ببین، در ماده 800 متر، فاطمه رحمانی از گنبد، صدیقه سوسرایی از خان ببین و عزیزه سن سبلی از آق قلا و در ماده هزار و 500، مار فهیمه براهویی از آزادشهر، آی سن پوری از آق قلا و رقیه سقر از آق قلا نفرات اول تا سوم شدند.

آرزو گری از بندر ترکمن و زهرا سرایلو از بندر ترکمن در پرتاب وزنه، فاطمه وردان از گرگان، سکینه جباری از خان ببین و ماریه سن سبلی از آق قلا در پرتاب دیسک نفرات برتر شدند.

در ماده پرتاب نیزه، ماهیم شهنازی از گمیشان، آرزو دوجی از بندر ترکمن و محدثه عرب از گنبد و در پرش طول، جمیله طالبی از گمیشان، ثریا قرنجیک از بندر ترکمن و بهاره چوگان از بندر ترکمن به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

تیمهایی از شهرستانهای آق قلا، گرگان، آزاد شهر، خان ببین، گنبد، گمیشان، بندر ترکمن، علی آباد و کردکوی در این رقابتها شرکت داشتند.