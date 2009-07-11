فیلمبرداری "پرسه در مه" ادامه دارد

جواد نوروز بیگی تهیه کننده فیلم سینمایی "پرسه در مه" به خبرنگار مهر گفت: تا کنون 15 درصد کار در لوکیشن تئاتر شهر و خیابان‌های تهران فیلمبرداری شده است و برای تدوین قرارداد نبسته ایم. بازی مسود رایگان هنوز آغاز نشده و لیلا حاتمی، شهاب حسینی و احمد ساعتچی تا امروز جلوی دوربین رفته اند.

در خلاصه داستان "پرسه در مه " آمده است: جوان 30 ساله ای به نام امین در پی نوشتن قطعه موسیقی که آرمان زندگی اش محسوب می‌شود، به دلیل مشکلات زندگی به جایی می‌رسد که تعادل روحی‌اش را از دست می‌دهد.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده: ب. توکلی، مدیر فیلمبرداری: حمید خضوعی‌ابیانه، صدابردار: مهدی صالح‌کرمانی، طراح صحنه و لباس: بابک کریمی، طراح گریم: سعید ملکان، مجری طرح: جواد قلیزاده، مدیر تولید: پیمان شیر‌خانی، تهیه کننده: ج.نوروزبیگی با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.

"پابرهنه در بهشت" اولین فیلم بهرام توکلی در بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. این فیلم به تازگی وارد شبکه نمایش خانگی شده است.