تدوین "همبازی" شروع شد

به گزارش خبرگزاری، فیلم سینمایی "همبازی" داستان کودکی را به تصویر می‌کشد که برای داشتن همبازی از پدر و مادرش می‌خواهد تا با آوردن نوزادی به جمع خانواده او را از تنهایی بیرون آورند اما پدر و مادر با ترفندهای مختلف سعی دارند او را منصرف کنند.

تا امروز بیش از 40 درصد این فیلم، فیلمبرداری شده و کاوه ایمانی تدوین "همبازی" را شروع کرده است. این فیلم برای نمایش در بیست و سومین جشنواره فیلم کودک همدان آماده می‌شود.

عوامل این فیلم عبارتند از تهیه‌کننده: مهدی کریمی، فیلمبردار: ساعد نیک ذات، طراح صحنه و لباس: عباس بلوندی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، صدابردار: یدالله نجفی، مدیر تولید: مهدی مهابادی، آهنگساز: علی صمدپور، سایر بازیگران: پارسا پورقبادی، رضا فیاضی ، مهران رجبی ، خاطره حاتمی، شیوا خسرومهر ،جواد عزتی، محصول مشترک بنیاد سینمایی فارابی و شرکت وراهنر.