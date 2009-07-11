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۲۰ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۲

تدوین "همبازی" شروع شد

تدوین "همبازی" شروع شد

همزمان با ادامه فیلمبرداری فیلم سینمایی "همبازی" به کارگردانی غلامرضا رمضانی تدوین این فیلم شروع شد.

به گزارش خبرگزاری، فیلم سینمایی "همبازی" داستان کودکی را به تصویر می‌کشد که برای داشتن همبازی از پدر و مادرش می‌خواهد تا با آوردن نوزادی به جمع خانواده او را از تنهایی بیرون آورند اما پدر و مادر با ترفندهای مختلف سعی دارند او را منصرف کنند.

تا امروز بیش از 40 درصد این فیلم، فیلمبرداری شده و کاوه ایمانی تدوین "همبازی" را شروع کرده است. این فیلم برای نمایش در بیست و سومین جشنواره فیلم کودک همدان آماده می‌شود.

عوامل این فیلم عبارتند از تهیه‌کننده: مهدی کریمی، فیلمبردار: ساعد نیک ذات،  طراح صحنه و لباس: عباس بلوندی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، صدابردار: یدالله نجفی، مدیر تولید: مهدی مهابادی، آهنگساز: علی صمدپور، سایر بازیگران: پارسا پورقبادی، رضا فیاضی ، مهران رجبی ، خاطره حاتمی، شیوا خسرومهر ،جواد عزتی، محصول مشترک بنیاد سینمایی فارابی و شرکت وراهنر.

کد مطلب 909697

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