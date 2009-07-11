پیام پادشاهی عمان تقدیم بشار اسد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه، "یوسف بن علوی وزیر مشاوردر امور خارجه عمان روزگذشته در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد.

در این دیدار وزیر مشاور در امور خارجه عمان پیام " قابوس بن سلطان " پادشاه عمان را تقدیم بشار اسد کرد.

محور این پیام شامل روابط برادرانه و دوستانه دو کشور سوریه و عمان و همچنین آخرین تحولات بین المللی و جهان عرب بود.

یوسف بن علوی همچنین از روابط رو به بهبود کشورش با سوریه به ویژه بعد از سفر ماه می گذشته بشار اسد به عمان ابراز خرسندی کرد.

دو طرف در این دیدار درباره ضرورت تقویت تلاش برای انجام اقدام مشترک عربی به منظور حل مشکلات خاورمیانه با هدف خدمت به ملت های عربی تاکید کردند.

اوضاع فلسطین اشغالی و ضرورت محقق شدن آشتی ملی میان فلسطینیان و لغو محاصره غزه در سریعترین زمان ممکن از دیگر موضوعاتی بود که دو طرف به آن پرداختند.

