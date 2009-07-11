به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون لوایح بنا به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و در اجرای ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی، تصویب کردند که برای حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان و به منظور تامین سرمایه این صندوق‌ها، وزارت جهادکشاورزی 9 قطعه از اراضی و املاک متعلق به خود را به فروش برساند.



وجوه حاصل از فروش این اراضی و املاک باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود و 100 درصد وجوه یاد شده در اجرای ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی مصرف شود.

بر اساس ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی، این وزارتخانه موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولید کنندگان اقدام نماید.



9 قطعه اراضی و املاکی که وزارت جهادکشاورزی موظف به فروش آنها شده است در استان‌های اصفهان، کرمان، تهران، مازندران و کردستان قرار دارند و ارزش تقریبی مجموع آنها حدود 10 میلیارد تومان است که پس از فروش صرف اقدامات حمایتی از کشاورزان خواهد شد.



این مصوبه را معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی ابلاغ کرده است.