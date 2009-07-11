گزارش اختصاصی مهر از نشست سه جانبه تعیین متولی اعلام نرخ تورم

محمد مدد در گفتگو با مهر با بیان اینکه موضوع تعیین مرکز آمار ایران به مرجع تولید و اعلام رسمی نرخ تورم هنوز در حال بررسی است، افزود: هنوز نشستهایی که قرار بود در این خصوص با معاون اول رئیس جمهوری و بانک مرکزی برگزار شود، تشکیل نشده است.

رئیس مرکز آمار ایران گفت: قرار است نشستی در این خصوص میان معاون اول رئیس جمهوری، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برگزار و موضوع متولی و مرجع اعلام رسمی نرخ تورم تعیین تکلیف شود.

به گزارش مهر، هم اکنون در ایران نرخ تورم را هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار ایران تولید می کنند. بدین ترتیب مرکز آمار هم تورم شهری و هم روستایی و ترکیب آنها را تولید می کند، یعنی در تاریخ دوازدهم هر ماه نرخ تورم ماه قبل از آن را تولید می کند.

در عین حال، هم اکنون تولید نرخ تورم و حسابهای ملی در 95 درصد کشورها به دلیل مستقل بودن مرکز آمار توسط این مرکز صورت می گیرد.

علیرضا زاهدیان معاون مرکز آمار ایران نیز در گفتگو با مهر از آمادگی این مرکز برای محاسبه و اعلام رسمی نرخ تورم خبرداده است.

همچنین خلیل سعیدی معاون برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار ایران نیز در گفتگویی با مهر گفته است: قرار است طی فرآیندی تولید نرخ تورم به مرکز آمار ایران منتقل شود.

وی با تاکید بر اینکه از نظر قانونی تولید و اعلام نرخ تورم و حسابهای ملی از وظایف مرکز آمار ایران است، گفته است: اما به صورت سنتی به دلیل اینکه بانک مرکزی همواره در کنار دست دولت است، به عنوان اعلام کننده نرخ تورم تعیین شده است.

البته باید یادآور شد که براساس قانون پولی و بانکی ( ماده 10) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری براساس سیاستهای کلی اقتصادی، کشور است، ضمن اینکه براساس قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تعیین و اعلام شاخص قیمتها می باشد.

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سالجاری 23.6 درصد بوده است، ضمن اینکه تورم نقطه ای در اردیبهشت ماه سالجاری 15 درصد گزارش شده است.

به گزارش مهر، متوسط نرخ تورم در دوره ماهانه، سالانه و چهارساله از سال 1368 تا پایان اردیبشت 1388 براساس گزارش رسمی بانک مرکزی به شرح ذیل است:

نرخ تورم ( 1368 تا پایان 1371)

نرخ تورم ( 1372 تا پایان 1375)

نرخ تورم ( 1376 تا پایان 1379)

نرخ تورم ( 1380 تا پایان 1383)

نرخ تورم ( 1384 تا پایان اردیبهشت 1388)

تغییرات شاخص در اردیبهشت 1388 نسبت به ماه مشابه سال قبل است.