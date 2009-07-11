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۲۰ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۶

انجمن آزادی در ترکیه:

دولت آلمان نسبت به قتل زن مسلمان مصری تنها به ابراز تأسف اکتفا نکند

دولت آلمان نسبت به قتل زن مسلمان مصری تنها به ابراز تأسف اکتفا نکند

انجمن آزادی به‌ عنوان یکی از انجمنهای حقوق بشر فعال در ترکیه از دولت آلمان خواست با مسئولیت عملی خود در مقابل قتل بی‌رحمانه زن مسلمان و محجبه مصری در این کشور رو به رو شود و تنها به اظهار تأسف اکتفا نکند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان چاپ ترکیه، مروه الشربینی زن مسلمان 32 ساله و محجبه ای که در دادگاهی در شهر درسدن آلمان با ضربات چاقوی یک نژادپرست به قتل رسید، قربانی اسلام هراسی شد.

شربینی که سه ماهه باردار بود برای شکایت علیه اهانت این مرد نژادپرست آلمانی روس تبار در دادگاه حاضر شده بود و هنگامی که همسرش تلاش کرد در این درگیری مداخله کند به اشتباه مورد اصابت گلوله پلیس قرار گرفت.

حولیه شکرچی رئیس انجمن آزادی ترکیه گفت: واضح است که دولت آلمان باید اقدامی غیر از ابراز تأسف نسبت به قتل شربینی در دادگاهی اتخاذ کند که قرار بود در آن امنیت داشته باشد.

وی افزود: به نظر می رسد این واقعه تحت نظارت این ایالت آلمان رخ داده، از این رو دولت آلمان باید سیاستهای تبعیض آمیز و نژادپرستانه خود را علیه مسلمانان این کشور تشخیص دهد.

براساس تحقیقات دولتی که در کنفرانس اسلامی آلمان ارائه شد، جمعیت مسلمانان آلمان بین 8/3 تا 3/4 میلیون نفر است که این تعداد 5 درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهند.

کد مطلب 909720

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