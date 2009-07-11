به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر زنده یاد مهدی آذر یزدی خادم قرآن کریم و نویسنده کودک صبح روز شنبه با حضور صفار هرندی وزیر ارشاد، حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، اشعری رئیس کتابخانه ملی و جمعی از نویسندگان و پژوهشگران قرآنی در محل خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) برگزار شد.

صفار هرندی که به همراه محمد خواجه ‌پیری رئیس مرکز توسعه فعالیتهای قرآنی وزرتخانه متبوعش به این مراسم آمده بود با اشاره به رخی خصایل‌‌ یزدی‌ها - که آذریزدی نیز یکی از آنها بود - گفت: این شهر نماینده همه فضیلتها و خوبیهای اصیل جامعه ایرانی - اسلامی ماست. شاید تا صد سال پیش کمتر نامی از "یزد" به میان بود و این شهر را در اسناد تاریخی به عنوان "دار‌العباده" معرفی می‌کردند.

آذریزدی نماینده روشن جایی به نام "دار‌العباده" است

وی افزود: اگر بین سندهای دولتی 100 سال پیش که در کتابخانه ملی یا خود یزد نگهداری می‌شود، جستجویی بکنیم می‌بینیم آنچه که در بالای نامه‌هایی که توسط حاکم وقت نگاشته می‌شد، کلمه "دار‌العباده" بود؛ دار‌العباده یعنی مکانی برای زیستن بندگان خدا و به واقع خصلت مردم آن دیار، بندگی در مقابل خداست.

وزیر ارشاد در ادامه تاکید کرد: آذریزدی نماینده روشن جایی به نام "دار‌العباده" است. از خصایل خوب مردم یزد یکی این است که هزینه‌هایشان کم و بهره‌رسانی‌شان بسیار است و او (آذریزدی) هم هزینه زیادی برای تعلیمش نشد اما با همین هزینه اندک، بهره‌ای رساند که قابل قیاس با بسیاری از کسانی که هزینه‌های فراوانی را صرف خودشان کرده اما بهره کمی داده‌اند، نیست.

دغدغه‌های آذریزدی در روزهای پایانی عمر از زبان وزیر ارشاد

صفار هرندی افزود: آذریزدی با همان بضاعت اندک و به تعبیر خودش "بیسوادی"‌اش کاری کرد که به ما بفهماند که "زکات علم، نشر آن است" یعنی چه. کارنامه او پر از خدمات ارزنده به نسلی است که بیشترین نیاز را به تحویل گرفتن آنها دارد. او هم خوب قصه می‌گفت هم قصه‌های خوب می‌گفت.

وی با اشاره به دیدار اخیرش از زنده یاد آذریزدی در بستر بیماری گفت: او حتی در روزهای آخر عمر دغدغه آثارش را داشت و آن روز که من پیش اورفتم دغدغه و دلمشغولی‌ زیادی درباره نوع چاپ کتابش داشت و می‌خواست کتابش طوری چاپ شود که همه آنچه را می‌خواهد منتقل کند.

هر کس طلبی از آذریزدی دارد از من بگیرد

در این مراسم همچنین مصطفی رحماندوست نویسنده کودک هم در سخنانی با اشاره به آئین سنتی تشییع پیکر اموات در ایران، گفت: در آئین سنتی تشییع ما در ایران معمولاً از کسانی که به مراسمی اینچنینی آمده‌اند می‌پرسند که آیا از او (فوت شده) بدی دیدید؟ اگر 40 نفر بگویند "نه! بدی ندیدیم" خداوند او را مورد رحمت خود قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: من هم اینجا به عنوان پسر کوچک مجازی آذریزدی اعلام می‌کنم که اگر کسی طلبی از او دارد بیاید و به من بگوید، من خودم آن را پرداخت می‌کنم. می‌خواهم این مرد بدون اینکه بدهکار کسی باشد روانه خانه ابدی شود.

آذریزدی هیچگاه به مدرسه نرفت اما برای مدرسه رفته‌های ما کتاب نوشت

رحماندوست افزود: آذریزدی کسی بود که به مدرسه نرفت اما برای مدرسه رفته‌های ما کتاب نوشت. او شاید هیچ تلاشی برای اینکه خادم قرآن شود نکرد اما این سعادت را داشت که به عنوان خادم قرآن شناخته شود و خداوند به او این نعمت را داد که به عنوان یکی از بهترین نویسندگان ما شناخته شود.

مشاور رئیس کتابخانه ملی در ادامه به بیان خاطره‌ای از نخستین ملاقاتش با این نویسنده فقید پرداخت و گفت: من حدود 17 سال پیش و در زمانی که مدیرکل دفتر مجامع ارشاد بودم نخستین سمینار ادبیات کودک و نوجوان را در ایران شکل دادم و دنبال کسی بودیم که پیام سمینار را به ما بدهد تا در روز افتتاحیه قرائت شود. بعد از اینکه بسیار گشتیم به پیرترین نویسنده‌ای که آن زمان در میان ما در این حوزه فعالیت می‌کرد برخورد کردیم که مهدی آذریزدی بود.

خاطره شنیدنی رحماندوست از نخستین ملاقاتش با آذریزدی

رحماندوست ادامه داد: من آذریزدی را در طبقه دوم یک کتابفروشی - که متعلق به آقای اشراقی بود - پیدا کردم! او (آذریزدی) جایی نداشت و اشراقی به او جا داده بود. بعد از اینکه او را به منزل دعوت کردم به من گفت که "12 سال است که خانه کسی نرفته و 12 سال ست که خانه‌ای نداشته تا کسی به دیدنش بیاید"! بعد از آن سمینار بود که کم کم توجه‌ها به سوی آذریزدی جلب شد.

این نویسند کودک و نوجوان در پایان سخنانش از استاندار و مدیرکل سابق و فعلی ارشاد استان یزد و نیز اعضای خانواده و فرزندخوانده آذریزدی به جهت اینکه اجازه دادند وی در یزد دفن شود، قدردانی کرد.

پس از این مراسم پیکر زنده یاد مهدی آذریزدی بر دوش خوانندگان آثارش به سمت دانشگاه تهران تشییع شد و پس از اقامه نماز توسط سیدمحمود دعایی به سمت زادگاه و آرامگاه ابدی‌اش شهر یزد تشییع و در آنجا به خاک سپرده شود.