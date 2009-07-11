  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۰ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۵۶

اعتباریان در گفتگو با مهر:

سعی می کنیم "سن پترزبورگ" به جشن سینمای ایران برسد

سعی می کنیم "سن پترزبورگ" به جشن سینمای ایران برسد

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "سن پترزبورگ" از تلاش برای آماده شدن این فیلم برای حضور در سیزدهمین جشن سینمای ایران خبر داد.

حمید اعتباریان به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری این فیلم به پایان رسید. اما چند پلان باقی مانده که در روزهای آینده گرفته می‌شود. تدوین نیز هم اکنون توسط بهروز و آیدبن افخمی انجام می شود. به زودی صداگذار نیز مشخص می شود .

وی افزود: قصد داریم این فیلم را برای اکران در عید فطر آماده کنیم ، زمان برگزاری جشن سینمای ایران اواخر شهریور ماه است، تلاش می کنیم "سن پترزبروگ" به این جشن برسد.

"سن پترزبورگ" به کارگردانی بهروز افخمی، یک کمدی پرحادثه درباره رفاقت، عشق و بلوف است که فیلمنامه آن را پیمان و محراب قاسمخانی نوشته‌اند. محسن تنابنده، پیمان قاسمخانی، شیلا خداداد، بهاره رهنما، اندیشه فولادوند، ماه‌چهره خلیلی، سروش صحت، امید روحانی، بابک برزویه و امین حیایی بازیگران فیلم هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیر پروژه: ح. عتباریان، مدیر فیلمبرداری: تورج اصلانی، طراح صحنه و لباس: مرجان شیرمحمدی، طراح گریم: مهری شیرازی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: علیرضا شمس‌ شریفی، مدیر تولید: رضا نوروزی، صدابردار: احمد پولی بابایی. محصول سیران فیلم، پخش از موسسه فیلمیران.

بهروز افخمی فیلم‌های سینمایی "روز فرشته"، "عروس"، "روز شیطان"، "شوکران" و "گاوخونی" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 909734

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها