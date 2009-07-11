سعی می کنیم "سن پترزبورگ" به جشن سینمای ایران برسد

حمید اعتباریان به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری این فیلم به پایان رسید. اما چند پلان باقی مانده که در روزهای آینده گرفته می‌شود. تدوین نیز هم اکنون توسط بهروز و آیدبن افخمی انجام می شود. به زودی صداگذار نیز مشخص می شود .

وی افزود: قصد داریم این فیلم را برای اکران در عید فطر آماده کنیم ، زمان برگزاری جشن سینمای ایران اواخر شهریور ماه است، تلاش می کنیم "سن پترزبروگ" به این جشن برسد.

"سن پترزبورگ" به کارگردانی بهروز افخمی، یک کمدی پرحادثه درباره رفاقت، عشق و بلوف است که فیلمنامه آن را پیمان و محراب قاسمخانی نوشته‌اند. محسن تنابنده، پیمان قاسمخانی، شیلا خداداد، بهاره رهنما، اندیشه فولادوند، ماه‌چهره خلیلی، سروش صحت، امید روحانی، بابک برزویه و امین حیایی بازیگران فیلم هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیر پروژه: ح. عتباریان، مدیر فیلمبرداری: تورج اصلانی، طراح صحنه و لباس: مرجان شیرمحمدی، طراح گریم: مهری شیرازی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: علیرضا شمس‌ شریفی، مدیر تولید: رضا نوروزی، صدابردار: احمد پولی بابایی. محصول سیران فیلم، پخش از موسسه فیلمیران.

بهروز افخمی فیلم‌های سینمایی "روز فرشته"، "عروس"، "روز شیطان"، "شوکران" و "گاوخونی" را در کارنامه دارد.