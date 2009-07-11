آمادگی بانک مرکزی برای تامین منابع مالی مسکن مهر

حسن کاری در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی مسکن مسکن در پنج شنبه گذشته با حضور رئیس جمهوری گفت: در این جلسه اعضای شورای عالی مسکن، وزاری مربوطه، استانداران، معاونین استانداران، مدیران کل مسکن و شهرسازی، بانک مرکزی و بانک مسکن حضور داشتند.

مدیرعامل بانک مسکن اظهارداشت: در این جلسه رئیس جمهوری بر تسریع روند اجرا، روان سازی و فرآیند کار و پرداخت تسهیلات مسکن مهر توسط تمام دستگاههای مربوطه تاکید کرد، یعنی دستگاههایی مانند بانک مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی، استانداران و سایر بخشها باید روند اجرای طرح را تسریع کنند.

وی افزود: در این جلسه بانک مرکزی موظف شد که در صورتی که منابع مورد نیاز برای اجرای طرح مسکن مهر با کمبود مواجه شود، این منابع و اعتبارات را تامین و در اختیار بانک مسکن قرار دهد.

کاری ادامه داد: بانک مرکزی اعلام آمادگی کرد که منابع مورد نیاز طرح مسکن مهر را در هر مقطعی تامین و در اختیار بانک مسکن قرار دهد.

وی بانک مسکن را بانک عامل طرح مسکن مهر اعلام کرد و با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیلات مسکن مهر محدودیتی ندارد، تصریح کرد: بانک مسکن موظف است که پرداخت تسهیلات مسکن مهر را به طور کامل انجام دهد که این کار را نیز انجام خواهد داد.

مدیرعامل بانک مسکن خاطرنشان کرد: بانک مسکن هم اکنون با مشکلی با عنوان کمبود اعتبار و تامین منابع برای مسکن مهر مواجه نیست.

وی همچنین با اشاره به دستور العمل "تخصیص اعتبارات برای مسکن مهر توسط بانک مرکزی" که در ابتدای تیرماه جاری توسط معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده بود، گفت: جلسه روز پنج شنبه هفته گذشته نیز در راستای همان دستور العمل بود.

به گزارش مهر، بر اساس ابلاغیه جدید دولت، با هدف تحقق اهداف دولت در ساخت انبوه مسکن در سال جاری، بانک مرکزی برای مسکن مهر خط اعتباری بالغ بر 3500میلیارد تومان برای سال 1388 به بانک مسکن اختصاص می‌دهد. چنانچه کل این مبلغ توسط بانک مسکن جذب و به متقاضیان مسکن مهر (جهت آماده‌سازی و ساخت زمین‌های اجاره 99ساله) تخصیص یابد، رقم فوق قابل افزایش خواهد بود.

همچنین مبلغ 800 میلیارد تومان علاوه بر 200میلیارد تومان اعطایی بانک مرکزی موجود نزد بانک مسکن نیز به صورت خط اعتباری همواره در اختیار بانک مسکن قرار داده می‌شود و هر چه این مبلغ به متقاضیان مسکن مهر اختصاص یابد، از محل خط اعتباری کلی سال 1388 (رقم 3500میلیارد تومان) جایگزین خواهد شد.

افزون بر این، بانک مسکن موظف شد پس از 2 سال از تاریخ استفاده از خط اعتباری (استمهال) فوق، معادل 50 درصد از رشد 4 سپرده خود و رشد سپرده‌های صندوق مسکن به میزان 30درصد را بابت بازپرداخت خط اعتباری تخصیص داده شده، به بانک مرکزی پرداخت نماید. ضمنا، در شرایط خاص و در صورت بروز مشکل در بازپرداخت، با تشخیص بانک مرکزی مساعدت لازم با بانک مسکن به عمل خواهد آمد. خط اعتباری مذکور با نرخ 9درصد از سوی بانک مرکزی، محاسبه و اعطا خواهد شد.

براساس ابلاغیه جدید، 2 درصد از محل اعتبارات یارانه‌ای بخش مسکن به عنوان بیمه تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی فوق در اختیار بانک مسکن قرار می‌گیرد و بانک مسکن موظف به اجرای سازوکار تضمین و بیمه تسهیلات مسکن مهر است.

این مصوبه در تاریخ دوم تیرماه 1388 توسط معاون اول رئیس‌جمهور جهت اجرا به بانک مرکزی و وزارت مسکن ابلاغ شده است.