رئیس جمهور امروز با اصحاب رسانه سخن می گوید

به گزارش خبرنگار مهر ، پس از پایان یافتن دور دوم سفرهیئت دولت به استان تهران و برگزاری جلسه هئیت وزیران دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهورعصر شنبه قرار است در جمع اصحاب رسانه به تشریح دستاوردهای این سفر و میزان مصوبات هیئت دولت در این دور بپردازد.

پیش از این مرتضی تمدن استاندار تهران از ارائه 312 مصوبه پیشنهادی به جلسه استانی هیئت دولت در دور دوم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان تهران خبر داده بود.

مرتضی تمدن دراین زمینه اظهار داشت: ازمیان 312 مصوبه پیشنهادی به جلسه هیئت دولت دراستان تهران، 221 مصوبه مورد توافق ادارات کل ودستگاههای اجرایی استان تهران، وزارتخانه های مرتبط با مصوبات، معاونت اجرایی نهاد ریاست جمهوری و استانداری تهران قرار گرفته است.

تمدن 30 مصوبه پیشنهادی را مربوط به پیشنهادات الحاقی دانست که پس از توافقات نهایی انجام شده در نهاد ریاست جمهوری از سوی دستگاههای اجرایی و فرمانداریهای استان اعلام شده است .

وی خاطر نشان کرد: 61 مصوبه پیشنهادی نیز حاصل کارگروههای تخصصی استان تهران است که در کارگروههای تخصصی دولت که به ریاست شخص رئیس جمهور برگزار می شود مطرح خواهد شد.

استاندار تهران دستاوردهای سفر اول رئیس جمهور و هیأت دولت به استان تهران را 346 مصوبه با 1403 پروژه استانی و 450 پروژه ملی خواند و گفت: برای 1043 پروژه استانی در سفر اول هیئت دولت به استان در مجموع اعتباری بیش از 1519 میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی هزینه شده که این پروژه ها بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

تمدن خاطر نشان کرد: میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه های ملی و استانی از سفر اول ریاست جمهوری به استان تهران حدود 90 درصد است.

جلسه استانی هیئت دولت ویژه استان تهران چهارشنبه هفته گذشته با حضور رئیس جمهور، وزرا، استاندار و دیگر مسئولان مربوطه در نهاد ریاست جمهوری به ریاست دکتر احمدی نژاد برگزار شد.

رئیس جمهور در آغاز جلسه استانی هیئت دولت ویژه استان تهران اظهار داشت: تهران مرکز انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و پیشگام در آرمانخواهی و عدالت طلبی ملت ایران است.

دکتر محمود احمدی نژاد با بیان اینکه تهران و استان تهران همواره با هوشمندی و ایمان عمیق و راسخ و ا ستقامت در مسیر انقلاب اسلامی و آرمان های ملت ایران فداکاری کرده اند، گفت: آگاهی و هوشمندی مردم تهران در عرصه ها و دوره های گوناگون از جمله دوران انقلاب و دفاع مقدس مثال زدنی است.