به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم سینمایی محصول مشترک فرانسه و بلغارستان را لوکاس بل‌واکس سال 2006 در ژانر درام و جنایی بر مبنای فیلمنامه خودش به مدت 116 دقیقه جلو دوربین برد. در فیلم "بدفرجام" بل‌واکس در کنار اریک کاراواکا، کلود سمل، پاتریک دسکامپس و گیلبرت میلک به ایفای نقش پرداختند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پاتریک به همراه استیو پسرش و کارول همسرش زندگی فقیرانه‌ای دارند. او در یک کارخانه کار می‌کند و همسرش کارگر کارخانه پارچه‌بافی است. پاتریک هر روز به همراه ژان پیر که در اثر حادثه‌ای در کارخانه معلول و از کار افتاده شده، روبرت و رولان اوقات فراغت را به گپ زدن با هم در یک رستوران می‌گذرانند.