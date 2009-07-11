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۲۰ تیر ۱۳۸۸، ۱۱:۰۱

"بدفرجام" امشب از شبکه تهران پخش می‌شود

"بدفرجام" امشب از شبکه تهران پخش می‌شود

فیلم سینمایی "بدفرجام" امشب 20 تیرماه ساعت 22 در قالب برنامه سینما پنج روی آنتن شبکه تهران می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم سینمایی محصول مشترک فرانسه و بلغارستان را لوکاس بل‌واکس سال 2006 در ژانر درام و جنایی بر مبنای فیلمنامه خودش به مدت 116 دقیقه جلو دوربین برد. در فیلم "بدفرجام" بل‌واکس در کنار اریک کاراواکا، کلود سمل، پاتریک دسکامپس و گیلبرت میلک به ایفای نقش پرداختند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پاتریک به همراه استیو پسرش و کارول همسرش زندگی فقیرانه‌ای دارند. او در یک کارخانه کار می‌کند و همسرش کارگر کارخانه پارچه‌بافی است. پاتریک هر روز به همراه ژان پیر که در اثر حادثه‌ای در کارخانه معلول و از کار افتاده شده، روبرت و رولان اوقات فراغت را به گپ زدن با هم در یک رستوران می‌گذرانند.

کد مطلب 909758

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