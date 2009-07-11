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۲۰ تیر ۱۳۸۸، ۱۱:۴۲

2.5 تن تریاک در کرمان کشف شد

2.5 تن تریاک در کرمان کشف شد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی کرمان از کشف 2.5 تن تریاک طی هفته گذشته در کرمان خبر داد.

سرگرد علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طی هفته گذشته با تلاش ماموران نیروی انتظامی در استان کرمان 2.5 تن تریاک از سراسر استان کشف و ضبط شد.

معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی کرمان با اشاره به کشف هشت قبضه سلاح غیر مجاز از قاچاقچیان عنوان کرد: در همین چارچوب 43 نفر قاچاقچی و شرور نیز دستگیر شده اند.

وی همچنین با اشاره به کشف 30 هزار لیتر سوخت قاچاق در شهر کرمان عنوان کرد: این میزان سوخت قاچاق پس از یکسری عملیات اطلاعاتی از هفت انبار و منزل مسکونی در کرمان کشف شد.

سرگرد پریور عنوان کرد: قاچاقچیان قصد انتقال این میزان سوخت از مرزهای شرقی به کشورهای همسایه را داشتند.

کد مطلب 909759

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