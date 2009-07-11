هوای تهران تا ظهر امروز در شرایط ناسالم قرار دارد

محمد باقر صدوق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا از میزان غلظت ذرات معلق آلاینده نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته و بر میزان آلاینده منوکسیدکربن هوا افزوده شده است.

این اظهارات در حالی از سوی صدوق اظهار می شود که بررسی نتایج ارسال شده از ایستگاههای مختلف سنجش آلودگی هوا در تهران نشان می دهد که میزان گرد و غبار خارجی موجود در هوای تهران از 163 واحد در روز گذشته به 117 واحد در شنبه و میزان منوکسید کربن نیز به 60 واحد رسیده است.

سازمان هواشناسی نیز هوای شهر تهران را حاکی از آسمان صاف و غبارآلود توصیف کرده است.

با این همه مدیر عامل مرکز کنترل و کیفیت هوای تهران گفت: میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق همچنان فراتر از حد مجاز است و شاخص کیفیت هوا با توجه به استانداردهای وزارت بهداشت هم اکنون در شرایط هشدار است.

بر این اساس میزان آلودگی هوا در محدوده قلهک، میدان آزادی، و میدان امام خمینی بیشتر از مناطق دیگر شهر تهران است و این معضل در منطقه پونک با کاهش قابل توجهی روبرو شده است.

صدوق به افرادی که دارای بیماریهای قلبی و تنفسی بوده و همچنین به سالمندان و خردسالان توصیه کرده است که از تردد در هوای آزاد تا حد امکان خودداری کرده و بقیه نیز از انجام کلیه فعالیتهای ورزشی در این هوا پرهیز کنند.