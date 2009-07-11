  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۰ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۵۵

در گفتگو با مهر عنوان شد/

هوای تهران تا ظهر امروز در شرایط ناسالم قرار دارد

هوای تهران تا ظهر امروز در شرایط ناسالم قرار دارد

رئیس سازمان محیط زیست استان تهران از ناسالم بودن شاخص کیفیت هوای شهر تهران تا ساعات ظهر امروز خبر داد.

محمد باقر صدوق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا از میزان غلظت ذرات معلق آلاینده نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته و بر میزان آلاینده منوکسیدکربن هوا افزوده شده است.

این اظهارات در حالی از سوی صدوق اظهار می شود که بررسی نتایج ارسال شده از ایستگاههای مختلف سنجش آلودگی هوا در تهران نشان می دهد که میزان گرد و غبار خارجی موجود در هوای تهران  از 163 واحد در روز گذشته به 117 واحد در شنبه و میزان منوکسید کربن نیز به 60 واحد رسیده است.

سازمان هواشناسی نیز هوای شهر تهران را حاکی از آسمان صاف و غبارآلود توصیف کرده است.

با این همه مدیر عامل مرکز کنترل و کیفیت هوای تهران گفت: میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق همچنان فراتر از حد مجاز است و شاخص کیفیت هوا با توجه به استانداردهای وزارت بهداشت هم اکنون در شرایط هشدار است.

بر این اساس میزان آلودگی هوا در محدوده قلهک، میدان آزادی، و میدان امام خمینی بیشتر از مناطق دیگر شهر تهران است و این معضل در منطقه پونک با کاهش قابل توجهی روبرو شده است.

صدوق به افرادی که دارای بیماریهای قلبی و تنفسی بوده و همچنین به سالمندان و خردسالان توصیه کرده است که از تردد در هوای آزاد تا حد امکان خودداری کرده و بقیه نیز از انجام کلیه فعالیتهای ورزشی در این هوا پرهیز کنند.

کد مطلب 909761

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه