گلستان بهترین گزینه ساخت کارخانه پتروشیمی در شمال کشور است

انوش ضرغامی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: کارشناسان امر برای انتخاب مکان سایت پتروشمی، سه استان شمالی کشور را مورد بازدید قرار داده و امکانات آن را سنجیده اند تا سرانجام پس از مدتی استان گلستان به دلیل امتیازهای خاص برای ساخت این پتروشمی انتخاب شد.

وی اظهار داشت: نزدیکی به محل مصرف کالای تولید شده، نزدیکی به سوخت و خوراک اصلی، نزدیکی به مرزهای صادراتی و وجود تسهیلاتی در این زمینه، امکان تامین و نزدیکی به آب مورد نیاز، امکانات زیربنایی مناسب از قبیل فرودگاه، جاده های مواصلاتی و راه آهن و وجود زمینهای مناسب و مستعد جهت احداث مجتمع از جمله مزیتهای گلستان است.

وی خاطرنشان کرد: در منطقه آق قلا نیز کارشناسان امتیازات مناسبی مانند نزدیکی به مرکز استان، تسهیل رفت و آمد کارکنان، وجود عوامل انسانی به عنوان نیروی کار، وجود عوامل زیرساختی همچون راه، ارتباطات، انرژی، آب و برق، عوامل طبیعی شامل زمین و سوانح طبیعی، راهبردها و سیاستگذاری های طرح جامع برای هدایت توسعه استان وجود دارد.

ضرغامی بیان داشت: تاکنون سه کیلومتر جاده ی اختصاصی ( بلوار 100 متری ) برای دسترسی به محوطه ی سایت و نیز جاده های دسترسی داخلی احداث شد.

کارشناس مسئول پتروشمی گلستان بیان داشت: ایجاد ساختمانهای اداری، مهندسی، مدیریتی و مسکونی و شمع کوبی جهت افزایش مقاومت خاک که بخشی از آن انجام شده و بقیه در حال انجام است.

وی عنوان کرد: فوندانسیون قسمتهایی از انبارها و تجهیزات با مساحت 25 هزار متر مربع، برق رسانی به سایت، برقراری ارتباط مخابراتی با 20 خط تلفن، ساخت حدود سه هزار تن سازه های فلزی توسط شرکتهای معتبر و حمل تدریجی آن به سایت که مقدار هزار تن آن تاکنون حمل شده، از دیگر اقدامات است.

وی افزود: همچنین ایجاد فضای سبز سایت از یکسال قبل شروع شده و تاکنون علاوه بر چمن کاری و کاشت گل و گیاه، تعداد 25 هزار اصله نهال نیز غرس شده است.

پتروشمی گلستان در صورت بهره برداری، سالانه یک میلیون تن کود اوره و 670 هزار تن آمونیاک تولید خواهد کرد که 650 هزار تن از آمونیاک تولیدی در داخل مجتمع به مصرف می رسد و 350 هزار تن آن نیز به خارج صادر می شود.