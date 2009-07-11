برگزاری مسابقات قهرمانی رالی در مسیر جاده ولایت

رضا رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: از سال آینده قرار است با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی با مشخص شدن مسیر "جاده ولایت" مسابقات رالی جام رضوی در این مسیر و با این نام برگزار شود.

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان رضوی از حضور 42 راننده در مسابقات قهرمانی رالی جام رضوی در مشهد خبر داد و گفت: این مسابقات دیروز با شرکت خودروهای داخلی و خارجی از استانهای خراسان رضوی، تهران، فارس، خوزستان، مازندران و قزوین از محل نمایشگاه بین المللی مشهد به نیشابور و به عکس برگزار شد.

وی با بیان اینکه طول مسابقه در مجموع یک هزار و 780 کیلومتربود گفت: در این رقابت بزرگ در کنار شرکت کنندگان، چهار نفر از بانوان نیز حضور دارند.

رمضانی افزود: در این مسابقه که رانندگان در کل 30 ساعت رانندگی می کنند رقابتها در دو کلاس حرفه ای شامل رالی کلاس 2000، 1600 و 1400 و نیز کلاس آماتور(بون کلاس بندی) برگزار شد.

وی گفت: 30 روستا و مرکز جمعیتی در طول مسیر مسابقه قرار داشت و کمپ سرویس مسابقه نیز در روستای گل بوی نیشابور مستقر بود.