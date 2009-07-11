طرح خطرناک رژیم صهیونیستی برای تبدیل کرانه باختری به "غزه 2"

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه البیان امارات در گزارشی نوشت: با اجرایی شدن این طرح کرانه باختری به زندانی دیگر همچون نوار غزه محاصره شده، برای فلسطینیان تبدیل می شود. غزه هم اکنون بزرگترین زندان انسانی در جهان است.

"عبدالهادی حنتش" کارشناس فلسطینی در امور شهرک سازی و سرزمین های اشغالی در این باره اظهار داشت: رژیم صهیونیستی در نظر دارد با تقسیم کرانه باختری به هشت بخش کوچک به جز در مواردی ارتباط این مناطق با یکدیگر را از طریق ایجاد 33 تونل زیرزمینی برقرار کند. در این تونل ها نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی نیز حضور جدی خواهند داشت.

این کارشناس فلسطینی در ادامه افزود: با تکمیل ساخت دیوار حائل تا پایان سال آینده، کرانه باختری به زندانی دیگر برای مردم فلسطین تبدیل می شود که می توان آنرا "غزه 2" نامید.

وی افزود: مراحل اجرایی این طرح خطرناک هم اکنون در شهر قلقیلیه در شمال کرانه باختری آغاز شده است، همچنین هم اکنون در یکی از مناطق در شمال غربی قدس شریف که 50 هزار نفر جمعیت دارد، یک تونل به محل عبور و مرور مردم تبدیل شده است. ساکنان این منطقه پیش از این توسط صهیونیست ها به علت ساخت دیوار حائل رانده شده بودند.

"عبدالهادی حنتش" در ادامه خاطرنشان کرد: پس از اشغال هزاران هکتار از اراضی کرانه باختری برای ساخت دیوار حائل، مقامات صهیونیست از سال گذشته مراحل ساخت این تونل 2.1 کیلومتری را آغاز کردند.

وی افزود: هم اکنون ساکنان این منطقه از طریق این تونل و در صورت دریافت مجوز از نظامیان صهیونیست قادر به خروج از آنجا هستند، در غیر این صورت با زندانیان هیچ تفاوتی ندارند.