200 متکدی حرفه ای در کرمان شناسایی شدند

علی انجم شعاع در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: 30 درصد از 200 متکدی حرفه ای شناسایی شده کرمان در مکان وی‍ژه متکدیان با عنوان آسایشگاه به سر می برند.

وی عنوان کرد: هر چند نگهداری متکدیان، هزینه قابل توجهی را در بردارد اما سعی می کنیم با جمع آوری و نگهداری این افراد مزاحمتهای خیابانی در کرمان را به حداقل برسانیم.

فرماندار کرمان خاطرنشان کرد: با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای برای متکدیان دوره های آموزشی کوتاه مدت در نظر گرفته شده است تا متکدیان به شغل مناسب هدایت شوند.

انجم شعاع با بیان اینکه کارت اقامت متکدیانی که تبعه خارجی هستند، باطل می شود و به کشورشان باز می گردند، افزود: 35 کارت تبعه افغانی که تکدی گری می کردند، باطل شده است.

وی با تاکید بر اینکه مردم نبایستی به ظاهر افراد برای کمک بسنده کنند، یادآور شد: تعداد محدودی از این افراد مشکل اقتصادی دارند و بیشتر آنها تکدی گری را به صورت حرفه ای دنبال می کنند و توسط تیمهای سازماندهی شده مدیریت می شوند تا ظاهر جامعه را مخدوش کنند.

انجم شعاع خواستار همکاری همه جانبه مردم و دستگاه های فرهنگی و قضایی برای ساماندهی متکدیان شد و اضافه کرد: تکدی گری جرم بارزی است که افراد جامعه انجام می دهند اما قانون مشخصی برای برخورد با این مجرمان وجود ندارد.