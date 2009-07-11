حیوانات با استفاده از استراتژی "این به آن در" تعیین شیفت می کنند!

به گزارش خبرگزاری مهر، تقسیم کارهای خانه میان زوجها و تعیین شیفتهای کاری در گروههای انسانی با کمک زبان انجام می شود. برای مثال افراد از طریق حرف زدن با هم در شستن ظروف، بردن و آوردن بچه ها از مدرسه و یا رفتن سر کار در روزهای تعطیل در مشاغل خاص به توافق می رسند.

این درحالی است که فرایند مشابهی در حیوانات که بدون توانایی سخن گفتن هستند نیز مشاهده می شود. برای مثال میمونها، پرندگان و بزهای کوهی قادرند برای به توافق رسیدن در تقسیم کارها با هم مذاکره کنند. به خصوص این مسئله در زوجهای پنگوئن دیده می شود. در شرایطی که پنگوئن ماده برای تهیه غذا به دریا می رود پنگوئن نر در خانه می ماند و از تخمها و یا جوجه ها مراقبت می کند.

اکنون محققان دانشگاه لچستر که نتایج یافته های خود را در مجله علمی Evolutionary Ecology Research منتشر کرده اند استراتژی را کشف کردند که حیوانات در تعیین شیفتها از آن استفاده می کنند.

این استراتژی "چشم برای چشم" و یا "این به آن در" (tit for tat) نام دارد که براساس آن عضو یک گروه با مشاهده رفتار هم گروه خود در صدد جبران آن بر می آید. به این ترتیب بسیاری از حیوانات شکارچی به صورت زوجی و یا در گروههای بزرگتر به شکار می روند. این نشان می دهد که استراتژی "این به آن در" در توسعه همکاری به خوبی عمل می کند.

به گفته این محققان، استراتژی "این به آن در" در توسعه و تثبیت همکاری نقش دارد اما نمی تواند در آغاز همکاری کمکی بکند.

برای مثال در یک زوج پنگوئن که در آن هم زن و هم شوهر می خواهند برای تهیه غذا به دریا بروند و یا هر دو می خواهند از تخمها مراقبت کنند استراتژی "این به آن در" نمی تواند برای پیشرفت عادت تعیین شیفت کافی باشد.

این دانشمندان با استفاده از تئوری بازیهای تکامل و شبیه سازیهای رایانه ای موفق شدند یک گونه ساده از این استراتژی را کشف کنند که توضیح می دهد در ارگانیسمهایی که به صورت مکانیکی تمایل و علایق خود را دنبال می کنند می توان شیفتها را تعیین کرد.

در این بررسیها کشف شد که یک گونه تنها زمانی می تواند وارد بازی تعیین شیفت شود که در آن حداقل دو نوع تفاوت ژنتیکی به تکامل رسیده باشد. این دو تغییر ژنتیکی به این گونه ها کمک می کند که به روشی تصادفی یکی از زوجها مایل باشد واکنش اولیه را انجام دهد و پس از آن بقیه اعضای گروه استراتژی "این به آن در" را دنبال می کنند. در حقیقت بدون تنوع ژنتیکی، تعیین شیفت نمی تواند به این روش ساده انجام شود.