قهرمانی ایران در بین یک تیم دلیل بی اعتباری مسابقات آفریقای جنوبی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های بین المللی ایروبیک ژیمناستیک آفریقای جنوبی با حضور تیم‌های ملی ایران و فرانسه و دوتیم باشگاهی به نمایندگی از کشورهای اتریش و آفریقای جنوبی به مدت دو روز در "دوربان" آفریقای جنوبی برگزار شد که در پایان شاهد کسب مقام قهرمانی تیم سه نفره نوجوانان ایران به عنوان تنها شرکت کننده در این بخش بودیم!

در این بخش تیم ایران با ترکیب ستار یوسفیان، امیر حسین یزدی و محمدرضا برون با کسب امتیاز 65/14 به عنوان تنها شرکت کننده در بخش سه نفره نوجوانان در مسابقات شرکت کرد و به مدال طلا نیز دست یافت. در بخش نوجوانان (رده سنی 12 تا 14 سال) ستار یوسفیان با 38/16 امتیاز به مدال طلا رسید، محمد برون نیز با امتیاز 80/15 دوم شد و یک ایروبیک کار از تیم‌های باشگاهی آفریقای جنوبی با 75/15 نشان برنز گرفت و در بخش جوانان نیز "ماکسیم دکر" از تیم فرانسه با 75/18 قهرمان شد، رضا زیارتی با 23/16 امتیاز دوم و محمد صفری با 13/16 امتیاز به مدال برنز رسید.

پیش بینی کسب مدال در رده نوجوانان و جوانان را داشتیم

احمد محتشمی رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کسب نتایج تیم ایروبیک در مسابقات بین المللی آفریقای جنوبی گفت: گرچه کسب مدال در پیکارهای آفریقای جنوبی کار مشکلی بود اما انتظار دستیابی به این مهم از سوی جوانان ایروبیک ایران را داشتیم. این احتمال را داده بودیم که اگر مشکلی پیش نیاید می‌توانیم در رده نوجوانان و جوانان مدال کسب کنیم.

وی ادامه داد: در صورت حضور تیم بزرگسالان ایران در مسابقات بین المللی ایروبیک ژیمناستیک آفریقای جنوبی امکان مدال آوری برای تیم کشورمان وجود نداشت. در این شرایط، کسب مدال در این رده نیز برای ما اهمیتی نداشت زیرا کار بسیار سختی است و جز خواسته‌های ما نیست.

وی با تاکید بر اینکه تیم نوجوانان ایران در مسابقات بین المللی ایروبیک ژیمناستیک آفریقای جنوبی رقابت کرده است، گفت: تمامی تیم‌ها مجاز بودند در هر سه رده سنی در بخش‌های تک نفره، سه نفره، شش نفره و میکس شرکت کنند و ما به هیچ عنوان فکر نمی کردیم تنها شرکت کننده در بخش سه نفره باشیم.

اعتبار این رقابت‌ها کاهش نمی یابد

محتشمی تاکید کرد: رقابت‌های بین المللی ایروبیک ژیمناستیک آفریقای جنوبی یک مسابقه بین المللی است که فرانسه قهرمان این رشته در آن شرکت کرده بود. اینکه در ماده سه نفره نوجوانان این مسابقات تنها یک تیم شرکت کرده بود دلیلی بر کاهش اعتبار این رویداد بین المللی نیست. البته این مسئله را هم باید در نظر گرفت که اگر عملکرد ورزشکاران ما خوب نبوده چطور در همین رده سنی شاهد کسب مدال توسط آنها بوده ایم.

مدال آوری در بزرگسالان نیاز به امتیاز 20 دارد

رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران با اشاره به امتیازات حاصل شده توسط ورزشکاران شرکت کننده در این رقابت‌ها گفت: این دیدارها با قوانین جدید بین المللی برگزار شد و نوجوانان و جوانان امتیاز قابل قبولی کسب کردند اما اگر به فکر مدال آوری در رده بزرگسالان هستیم با توجه به قوانین جدید باید به امتیاز بالای 20 برسیم.

تمرکز بر روی نوجوانان و جوانان

احمد محتشمی تصریح کرد: در سال‌های آتی هم روی تقویت تیم‌های نوجوانان و جوانان متمرکز خواهیم بود چرا که این ورزشکاران جوابگوی نیازهای ما در آینده خواهند بود اما تیم بزرگسالان ایران نمی توانند خواسته‌های فدراسیون را در مسابقات پیش رو برآورده سازد.

وی ادامه داد: بزرگسالان در شرایطی به مصاف ورزشکاران خارجی می روند که کمتر از دوسال از شروع کار آنها می گذرد اما ایروبیک کاران خارجی سابقه ای 15 ساله در این رشته ورزشی دارند، با این شرایط بدست آوردن مدال در این رده بسیار سخت است.

مدال بهترین خواسته ما نیست

وی با بیان اینکه کسب مدال بهترین خواسته ما نیست، افزود: باید روی نوجوانان و جوانان کار علمی شود و این مسئله نیاز سخت افزاری و توجه مالی را می طلبد ما در موارد مختلف برای تامین اعتبارمالی مشکل داریم.

رئیس فدراسیون ژیمناستیک با اشاره به اینکه نوجوانان کشورمان برای مسابقات المپیک 2016 آماده می شوند، گفت: با این شرایط ایروبیک ایران می تواند در این رقابت‌ها جز فینالیست‌ها باشد. فرانسه مهد ایروبیک دنیاست و اگر بتوانیم این مدال‌ها را از چنگ آنها دربیاوریم کار بزرگی انجام داده‌ایم. منابع مالی ما محدود است که اگر این چنین نبود می توانستیم ضمانت دهیم که در آینده موفقیت‌های امروز تداوم می یابد.

سازمان کمک نکند این پیروزی‌ها مستمر نخواهد بود

محتشمی تاکید کرد: اگر سازمان در زمینه مالی به کمک ما نرسد، این پیروزی‌ها استمرار نخواهد داشت. ایروبیک، ترامپولین یا آکروژیم به غیر از ژیمناستیک هنری هر یک فدراسیون مستقل در دنیا دارند و این در حالی است که منابع مالی فعلی ما جوابگوی ژیمناستیک هنری نیست.

تصمیمی برای حضور در مسابقات رومانی نداریم

وی در پایان در خصوص برنامه‌های آتی ورزشکاران ایروبیک گفت: تیم بزرگسالان خود را برای مسابقات آسیایی داخل سالن ویتنام آماده می کند اما هنوز تصمیمی مبنی برای حضور تیم در مسابقات قهرمانی جهان در رومانی (مهرماه سال جاری) نداریم.