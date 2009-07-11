اساسنامه مساجد آذربایجان غربی تهیه و تنظیم می شود

حجت الاسلام سید محمد فخری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: برای رسیدگی به امور مساجد استان و ساماندهی برنامه های تبلیغی و فرهنگی این مراکز دینی مردم که نقش مهم در فرهنگ عمومی دارد، طی جلسه ای با حضور نمایندگان ادارات کل اوقاف و امور خیریه، کانون مساجد، ناحیه مقاومت بسیج و تبلیغات اسلامی استان اساسنامه تنظیم می شود.

وی با بیان اینکه نقش مساجد در توسعه فرهنگی کشور مهجور مانده است، بیان داشت: این مهجوریت در مراکز استان‌ها و شهرستانها نمود بیشتری دارد.

حجت الاسلام فخری با بیان اینکه تعالی فرهنگی جامعه باید توسط مساجد نهادینه شود، افزود: مساجد در این ارتباط جایگاه ویژه‌ای دارند که 18 بار در قرآن به نام ‌آن اشاره شده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با انتقاد از اینکه در ارتباط با اداره مساجد و رسیدگی به امورات آن‌ها در کشور برنامه‌ای خاص تدوین نشده است، اظهار داشت: در سطح استان سه هزار و 767 مسجد روستایی و شهری وجود دارد که 766 مسجد مربوط به شهرستان‌ها بوده و مابقی در روستاها مستقر هستند.

حجت الاسلام فخری همچنین با اشاره به اهم برنامه های این اداره کل در سال جاری خاطر نشان کرد: اعزام مبلغ دینی به مساجد سراسر استان در ماه مبارک رمضان و ساماندهی و هماهنگی برگزاری جشن های ماه های رجب و شعبان توسط بیش از یک هزار و 700 هیئت مذهبی استان از جمله این برنامه ها هستند.

هفت هزار نفر در برنامه های تابستانی اداره کل تبلیغات اسلامی استان شرکت می کنند

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی همچنین خاطرنشان کرد: در تابستان امسال 7 هزار نفر از جوانان و نوجوانان آذربایجان غربی در برنامه های اوقات فراغت سازمان تبلیغات اسلامی شرکت می کنند.

وی ادامه داد: این تعداد از جوانان و نوجوانان در دو بخش برادران و خواهران در یکصد پایگاه و هسته فرهنگی و 50 بوستان معرفت در شهرهای مختلف استان اوقات فراغت خود را سپری خواهند کرد.

حجت الاسلام فخری آموزش معارف اسلامی مسائل اجتماعی، فرهنگی و علمی برگزاری کلاسهای هنری و ورزشی و هم چنین برپایی اردوهای زیارتی و تفریحی را از مهمترین برنامه های اوقات فراغت تابستانی سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی عنوان کرد.

وی با اعلام اینکه در این کلاسها 60 نفر از روحانیون استان حضور دارند افزود : در پایان برنامه های امسال از برترینهای هر رشته با اهدای لوح و جایزه تجلیل خواهد شد.