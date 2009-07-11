ورود روابط ایران و غرب به فاز جدید/ تلاش غرب برای تمرکز بر موضوع هسته ای

دکتر علی خرم، کارشناس امور بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سئوالی در مورد موضع گیری اخیر اتحادیه اروپا و گروه G8 در قبال تحولات کشورمان بعد از انتخابات اخیر گفت: به نظر می رسد فصل جدیدی از روابط ایران با اروپا ، آمریکا و به طور کلی غرب آغاز شده است که این موضع گیری ها اولین نشانه های این دوران جدید است.

وی افزود: درآستانه انتخابات ریاست جمهوری، پیش بینی می شد دوره طلایی بین ایران و غرب در پیش باشد و روابط در عرصه های مختلف گسترش کمی و کیفی پیدا کند، اما تحولات بعد از انتخابات باعث شد که غرب به دیدگاه جدیدی نسبت به ایران برسد و نوعی تقابل در برابر گسترش روابط با ایران بوجود آید.

خرم تصریح کرد: تمرکز دوباره برموضوع هسته ای به عنوان نگرانی عمده غرب درقبال ایران وتلاش برای تعیین تکلیف موضوع هسته ای ایران تا پایان سال 2009 راهبرد فعلی غرب در قبال ایران است، بر همین اساس است که یک ضرب الاجل سه ماهه تا 25 دسامبر 2009 به ایران داده می شود که بر سر میز مذاکره بنشیند.

وی با بیان اینکه ایران باید آماده روابط جدید با اروپا باشد، گفت: نوع و میزان فشارها در قبال موضوع هسته ای تشدید خواهد شد و ایران نباید از این موضوع غافل گیر شود.

این کارشناس امور بین الملل اظهار داشت: در مجموع به نظر می رسد یک دیدگاه انتقادی جدید از طرف اروپا در قبال مسائل ایران در حال شکل گیری است.