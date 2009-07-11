اجرای 530 کیلومتر عملیات پیگرانی لوله های گاز در غرب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منطقه 7 عملیات انتقال گاز ایران، حمید فیاض با بیان اینکه در سال گذشته در مجموع حدود 14 میلیارد متر مکعب گاز از طریق منطقه 7 عملیات انتقال گاز در سطح شبکه ملی منتقل شده است، گفت: همچنین در 3 ماهه نخست امسال 4 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی جابه جا شده است.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت اجرای عملیات پیگرانی برای انتقال مستمر گاز طبیعی در فصول سرد سال، تصریح کرد: از این رو عملیات پیگرانی در خطوط انتقال گاز طبیعی در را در قالب 2 برنامه زمان بندی تعریف کرده ایم.

این مقام مسئول با اشاره به پایان مرحله اول اجرای برنامه های پیگرانی خطوط لوله گاز در منطقه 7 عملیات انتقال گاز، بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، مرحله اول عملیات پیگرانی خطوط انتقال گاز در 2 استان کشور انجام شده است.

فیاض در تشریح جزئیات مرحله اول پیگرانی های انجام گرفته در منطقه 7 عملیات انتقال گاز کشور، تبیین کرد: تاکنون در خطوط انتقال گاز نوبران- همدان به طول 69 کیلومتر در استان همدان عملیات پیگرانی انجام گرفته است.

وی، افزود: همچنین در خطوط لوله گاز ملایر – صحنه- کرمانشاه به طول 168 کیلومتر، روانسر – پاوه به طول 43 کیلومتر، مریوان به طول 108 کیلومتر و ایلام به طول 150 کیلومتر در استان کرمانشاه پیگ رانی شده است.

به گفته وی این عملیات پیگ رانی تاکنون در لوله انتقال فشار قوی گاز طبیعی در اندازه های 12 تا 48 اینچ با موفقیت به پایان رسیده است.

گفتنی است، هم اکنون مدیریت انتقال گاز طبیعی در استان های همدان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی، ایلام و بخش هایی از زنجان، قزوین، آذربایجان غربی توسط منطقه 7 عملیات انتقال گاز ایران انجام می گیرد.