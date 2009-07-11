مهمترین اولویت شورای هیئت مذهبی آگاه سازی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین حائری ظهر شنبه در حاشیه برگزاری سومین دوره انتخابات شورای هیئت مذهبی افزود: مهمترین رکن تشکلات دینی اختصاص به هیئت مذهبی دارد که این مورد از بیشترین آمار برخوردار است.

وی تصریح کرد: در دو دوره گذشته حضور این شورا در سازمان تبلیغات ما در حد توان متوسط فعالیت خوبی را نظاره گر بودیم که امیدواریم با حضور شورای سوم زمینه رشد و اعتلای بیشتر منتخبین و در عرصه های فرهنگی و مذهبی باشیم.

معاون سازمان تبلیغات در خصوص فعالیتهای قبل از انتخابات گفت و ادامه داد: جهت برگزاری و استقبال هر چه بیشتر روسای هیئت از این انتخابات سازمان تبلیغات فعالیت خود را از 1.5 گذشته تاکنون آغاز کرده که به رده های مختلف اجرایی پرداخته است.

همچنین حائری خاطرنشان کرد: انتخاب این شورا برای دوره چهار ساله در نظر گرفته شده است که این شورا به ساماندهی، نظارت و برنامه ریزی جهت کارهای فرهنگی در مناسبت های مختلف می پردازد که مهمترین اولویت این شورا دوری از خرافات و بدعت ها است.

وی افزود: این انتخابات همزمان با کل کشور در مشهد و 25 شهرستان خراسان رضوی برگزار شد که با استقبال روسای هیئت مذهبی مواجه بوده است که تعداد افراد شورا در هر شهرستان با توجه به حجم شهر و میزان وجود هیئت مذهبی بین پنج تا 11 نفر متغیر است و در مشهد شورای هیات مذهبی دارای 13 نفر خواهد بود.

در خراسان رضوی شش نفر از هیئت مذهبی زیر پوشش محصولات فرهنگی و ارائه برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی هستند.



