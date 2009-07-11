مبارزه با سن غلات در مزارع گندم و جو استان سمنان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مهرداد شصتی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: در سطح 12 هزار و 975 هکتار از مزارع استان سمنان با این آفت مبارزه شده است.

وی با بیان اینکه در سطح شش هزار و 610 هکتار با پوره و در سطح شش هزار و 365 هکتار با سن مادر مبارزه شده است، گفت: در سال گذشته در سطح 23 هزار و 410 هکتار از مزارع گندم و جو با آفت سن غلات مبارزه شده بود.

به گفته وی، مبارزه با آین آفات در ‌12 هزار و 650 هکتار مربوط به شهرستان گرمسار، 125 هکتار شهرستان دامغان و 200 هکتار مربوط به شهرستان سمنان است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: در سطح هشت هزار و 330 هکتار از مزارع گندم و در سطح چهار هزار و 630 هکتار از مزارع جو با سن غلات مبارزه شده است.

وی بیان کرد: سرمای اوایل بهار و شرایط ویژه آب و هوایی در سال جاری موجب به تاخیر افتادن زمان ریزش سن مادری در مزارع غلات شد.

شصتی با اشاره به اینکه در شهرستان شاهرود اصلا نیاز به مبارزه با این آفات در سال جاری وجود نداشته است، گفت: بارشهای پراکنده سبب اختلال در دوره زندگی و کاهش تخم ریزی سن مادری شده که این عوامل سبب شده سطح مبارزه در سال جاری نسبت به سال قبل به نصف کاهش یابد.