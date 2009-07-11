به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، منابع مطلع در کمیته اوقاف و امور دینی پارلمان عراق اعلام کردند: همایش مذکور با همکاری آموزشگاه صلح آمریکا برگزار می‌شود و علمای مسلمان و رهبران دینی عراق و کشورهای مختلف در آن مشارکت می‌کنند.

هدف از برگزاری این همایش تعمیق فرهنگ صلح، تأکید بر اشاعه گفتگو، آغاز گفتگو و چگونگی ادامه آن عنوان شده است.

گفتگوی پیروان ادیان ابراهیمی و مذاهب مختلف اسلامی و نقش آنها در تحکیم صلح از محورهای مهم برگزاری این همایش عنوان شده است.

مراسم اختتامیه این همایش با صدور فتوای تحریم قتل و کشتار عراقیها از سوی مسلمانان، یا مسیحیان یا هر دین، مذهب و گروهی به پایان می‌رسد.