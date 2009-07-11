  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۰ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۵۴

همایش "گفتگوی ادیان و مذاهب اسلامی" برگزار می‎‌شود

همایش "گفتگوی ادیان و مذاهب اسلامی" به منظور تعمیق گفتگوی میان مذاهب اسلامی و ادیان ابراهیمی در ماه اکتبر (مهرماه) در عراق برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، منابع مطلع در کمیته اوقاف و امور دینی پارلمان عراق اعلام کردند: همایش مذکور با همکاری آموزشگاه صلح آمریکا برگزار می‌شود و علمای مسلمان و رهبران دینی عراق و کشورهای مختلف در آن مشارکت می‌کنند.

هدف از برگزاری این همایش تعمیق فرهنگ صلح، تأکید بر اشاعه گفتگو، آغاز گفتگو و چگونگی ادامه آن عنوان شده است.

گفتگوی پیروان ادیان ابراهیمی و مذاهب مختلف اسلامی و نقش آنها در تحکیم صلح از محورهای مهم برگزاری این همایش عنوان شده است.

مراسم اختتامیه این همایش با صدور فتوای تحریم قتل و کشتار عراقیها از سوی مسلمانان، یا مسیحیان یا هر دین، مذهب و گروهی به پایان می‌رسد.

کد مطلب 910011

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها