سه هزار مکان برای مناسب سازی فضا جهت معلولان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، صادقی ظهر شنبه در نشستی خبری افزود: با همکاری ارگانهای مختلف این سه هزار مکان و نقطه شناسایی و آمار گیری و برای دفتر فنی استانداری فارس نیز ارسال شده است و امیدواریم این اقدام حرکتی برای ایجاد فضای مناسب برای فعالیتهای معلولان در سطح شهر باشد.

وی با اشاره به اینکه این مناسب سازی فضا فقط منحصر به معلولان نیست، گفت: قشر زیادی از جامعه را نیز سالمندان تشکیل می دهند که می توانند در پی تحقق این مناسب سازی فضا از شرایط به وجود آمده کمال استفاده را داشته باشند اما در عین حال نیز باید توجه داشت که این امر فقط به عهده بهزیستی نیست و ایجاد فضای مناسب برای معلولان براساس قانون وظیفه همه دستگاه ها بوده و باید آن را در اعتبارات خود ببینند.

همچنین در ادامه این نشست معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان فارس نیز به تشریح عملکرد این حوزه طی مدت اخیر پرداخت و گفت: در حوزه امور اجتماعی چندین بخش مورد توجه و پیگیری قرار می گیرد که از آنجمله می توان به حوزه کودکان اشاره کرد.

محسن یوسف زاده تصریح کرد: در بخش کودکان طی این مدت به مهد کودکهای استان نیز توجه مناسبی شده که بر این اساس بهزیستی با همکاری مهدها مبادرت به کیفی سازی خدمات آنها کرده و بدین ترتیب مهدهای استان بر اساس کیفیت خدماتی که ارائه می دهند ستاره دار و درجه بندی شده اند.

وی با اشره به موضوع کودکان بد سرپرست و بی سرپرست همچنین خدمات رسانی به کودکان خیابانی نیز بیان کرد: در سال گذشته 666 کودک خیابانی از سطح شهر توسط دستگاه های مربوطه جمع آوری شده اند که سازمان بهزیستی مبادرت به ساماندهی و پوشش این کودکان کرده است.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان فارس در پاسخ به خبرنگار مهر که در خصوص وضعیت کودک آزاری در استان فارس پرسید نیز گفت: کودک آزاری به طور معمول به سه بخش آزار جسمی، جنسی و عاطفی تقسیم می شود که اغلب در استان فارس با کودک آزاری از نوع عاطفی مواجه هستیم.

وی تصریح کرد: در سال گذشته 287 مورد تماس در رابطه با کودک آزاری برقرارشد که بهزیستی بلافاصله اقدامات مداخله ای را انجام داد.