اولین المپیاد ورزشهای همگانی تابستانی در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رمضان شجاعی نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان مازندران ضمن تایید مطلب فوق اظهار داشت: در راستای برنامه های این هیئت درزمینه همگانی کردن ورزش و ترغیب اقشار مختلف جامعه به سمت ورزش وهمچنین ایجاد شور و نشاط اجتماعی و فراهم آوردن بستری جهت رشد استعدادهای نهفته در میان جوانان و نوجوانان پس ازسپری کردن فصل امتحانات و ایام تحصیل پس از اخذ موافقت از فدراسیون ورزشهای همگانی مقرر شد برای نخستین بار در سطح کشور المپیاد ورزشهای همگانی در استان مازندران برگزار شود.

وی افزود: این المپیاد در رشته های ورزشهای بومی ومحلی ، فوتبالدستی، پینت بال، طناب کشی، پرتاب دارت ، آلیش ، بازیهای رایانه ای ، ورزشهای طبیعی ، سپک تاکرا و پیاده روی بزرگسالان برگزار خواهد شد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت از دیگر برنامه های مهم هیئت همگانی استان مازندران برگزاری لیگ ساحلی سپک تاکرا برای اولین بار در سطح کشور می باشد که بزودی آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: این امر با توجه به پتانسیل بالای این استان در رشته سپک تاکرا از جذابیت ویژه ای برخوردار خواهد شد( تیم ملی رگوی کشورمان که یکی از ماده های سپک تاکرا است در مسابقات جهانی تایلند با حضور محسن پایدار از استان مازندران به عنوان قهرمانی دست یافت.)

شجاعی در پایان از برنامه های متنوع و فراوان هیئت همگانی استان مازندران در فصل تابستان برای بازدید کنندگان و هموطنان اشاره کرد و اظهار داشت: در طرحی که به منظورغنی سازی اوقات فراغت عموم مردم این استان در نظر گرفته شده برنامه های جذاب ومتنوعی نیز برای میهمانان تابستانی خطه سرسبز پیش بینی شده که در حال برگزاری است.