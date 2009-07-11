مدیریت مصرف در صنایع استان مرکزی خاموشی تابستان را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک داوود عابدی ظهر شنبه در دومین جلسه کمیته هماهنگی این شرکت با اشاره به اینکه استان مرکزی یکی از قطب های مهم صنعتی در کشور است افزود: کاهش مصارف غیر زاید و ضروری که منجر به عدم مدیریت صحیح در بخش صنایع می شود باید از سوی مسئولان صنایع مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: مشترکین صنعتی می توانند با جابجایی ساعت کاری در اوج مصرف و برنامه ریزی مناسب، بخشی از مصارف انرژی الکتریکی خود را از ساعات اوج مصرف به دیگر ساعات و ترجیحا به ساعات کم باری انتقال دهند که این امر نقش بسزایی در کاهش اتلاف انرژی برق دارد.

عابدی اظهار داشت: جلوگیری از کار کردن موتورهای برق به صورت بی بار، استفاده از موتورهای با دور قابل کنترل، مطالعه میزان تلفات انرژی الکتریکی در شبکه داخلی و برنامه ریزی برای کاهش آن، امکان استفاده از تجهیزات تولید برق اختصاصی در ساعت پیک بار، بهینه سازی ابعاد سالن ها جهت صرفه جویی انرژی در تهویه محیط کار و استفاده از سیستم گرمایش دو سوختی را از جمله اقدامات در مدیریت مصرف برق در صنایع است.

وی، تعامل و هم سویی صنایع با اهداف شرکت توزیع را در راستای کاهش و بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی خواستار شد.

وی در ادامه از اجرای طرح های ضربتی ویژه تعدیل روشنایی معابر در استان، به منظور اصلاح الگوی مصرف و کاهش تلفات برق خبر داد و گفت: در این راستا تعویض 30 هزار لامپ رشته ای و 10 هزار لامپ گازی 250 وات و جایگزینی آنها با لامپ های کم مصرف 23 وات و گازی 150 وات در دست اقدام است.

عابدی با تاکید بر پیک سایی در تابستان اظهار داشت: مدیران مصرف برق در کشور باید با اهتمام و برنامه ریزی کارشناسانه و اجرای برنامه های نوین در راستای کاهش پیک بار مصرفی تلاش کنند.