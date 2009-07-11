پیام تسلیت حداد عادل به مناسبت درگذشت مهدی آذریزدی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت غلامعلی حداد عادل آمده است: مهدی آذریزدی نویسنده ارجمندی که دهها سال با آثار خویش کودکان و نوجوانان ما را با مفاهیم و متون اصیل فرهنگ و ادب ایران اسلامی آشنا می کرد درگذشت. کمیسیون فرهنگی مجلس این ضایعه را به عموم اهل دانش و فرهنگ و همه بچه های خوب دیروز و امروز که خوانندگان قصه های خوب این نویسنده خوب بودند، تسلیت می گوید.

حداد عادل روز دوشنبه 8 تیرماه در حالی که علی افراشته رئیس سازمان اداری مجلس وی را همراهی می کرد از این نویسنده در بخش مراقبتهای ویژه ( ICU) بیمارستان آتیه تهران عیادت کرده بود.

مهدی آذریزدی در سال 1300 به دنیا آمدو از سال 1320 به طور جدی به کار نویسندگی پرداخت.

مجموعه کتابهای "قصه های خوب برای بچه های خوب"، "قصه های تازه از کتابهای کهن"، "شعر قند و عسل"، قصه های پیامبران، "مثنوی بچه خوب"، مجموعه قصه های ساده و تصحیح مثنوی مولوی (برای بزرگسالان) از جمله کتابهای این نویسنده فقید است که تاکنون بارها به چاپ رسیده و برخی از آنان به زبانهای عربی، انگلیسی و فرانسه ترجمه شده است.

زنده یاد آذریزدی همچنین به دلیل بازنویسی قصه های قرآن برای کودکان در سال 1378 به عنوان "خادم القرآن" شناخته شد.