حضور عکاس مشهدی در جشنواره بین المللی عکاسی آسانسول هند 2009

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عکسی از علی سیدی از عکاسان فعال مشهدی مورد پذیرش هیئت داوران اولین مسابقه بین المللی عکاس آسانسول هندوستان 2009 قرار گرفت و به بخش مسابقه این جشنواره بین المللی راه یافت.

در این جشنواره عکسهای 185 عکاس با 270 اثر از 32 کشور جهان زینت بخش نمایشگاه بود.

این جشنواره زیر نظر فدراسیون جهانی عکاسی FIAP و انجمن عکاسی هندوستان برگزار می شود و علی سیدی تنها نماینده ایران در این جشنواره بین المللی حضور داشت.

خبر دیگر نیز حاکی است: در نیمه اول تیرماه سال جاری، 164 عنوان کتاب در مشهد منتشر شد که کتاب کودک با 46 عنوان بیشترین کتاب و هنر با یک عنوان، کمترین کتاب بود.

پس از کتاب کودک، کتاب های دینی با 28 عنوان کتاب و علوم کاربردی با 23 عنوان بالاترین عناوین در مشهد بوده اند.

از 164 عنوان کتاب منتشر شده، سهم ادبیات 18 عنوان، علوم اجتماعی 17 عنوان، فلسفه و روانشناسی 13 عنوان و کلیات 6 عنوان بوده است.

تاریخ و جغرافیا با 5 عنوان و علوم خالص با 5 عنوان، زبان با 2 عنوان، تعداد کتب منتشر شده در نیمه اول تیرماه در مشهد است.

در این 15 روز در بخش علوم پایه هیچ کتابی منتشر نشده است.