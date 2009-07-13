حبابهای بی رنگ بازیهای کودکان رنگی شد / حباب رنگی ابداع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این پدیده زیبا برای "تیم کهو" مخترعی که 15 سال زمان و سه میلیون دلار را صرف ابداع حبابهای تک رنگ کرده است، موضوعی به شمار می رفته که فکرش را برای سالیان پی در پی به خود مشغول کرده بوده است. وی در دو هفته گذشته اولین حبابهای تک رنگ و بدون اثر لک گذاری در جهان را با نام Zubbles به بازار مصرف ارائه کرد.

به گفته وی بسیاری از مردم معتقدند نمی توان حبابها را رنگ کرد. جمله ای که در حین تلاش برای تولید چنین ابداعی بسیار دلسرد کننده است. تاریخچه استفاده از حبابها به عنوان ابزار سرگرمی به 400 سال پیش بازمی گردد. امروزه حبابها بدون شک یکی از محبوب ترین اسباب بازی های جهان هستند و سالانه 200 میلیون از بطریهای حاوی حبابها به فروش می رسند.

ساختار ساده شیمی حبابها - دو لایه صابونی که یک لایه از آب را در ضخامتی برابر یک میلیونیوم اینچ در بر گرفته اند - به تدریج و با تلاش برای بهبود یا احیا کردن آنها کاهش پیدا می کند. حبابهایی که از دوام بیشتر یا ابعاد بزرگتری برخوردارند از گذشته ابداع شده بودند اما افزودن رنگ به این سرگرمی تا کنون ناموفق باقی مانده بود.

افزودن رنگهای غذایی و یا رنگدانه ها به محلول حبابها هیچ تاثیری در رنگی شدن آنها ندارد زیرا این مواد رنگی از اطراف حباب به پایین لغزیده و از بین می روند. برخی دیگر از رنگدانه ها در حباب باقی می مانند اما در هنگام فروپاشی ذرات رنگی به اطراف پاشیده شده و سطوح را آلوده می کنند.

کهو در رابطه با تلاشهایی که برای ابداع حبابهای رنگی انجام داده است گفت: "در ابتدا گمان کردن تولید حبابهای رنگی قابل شستشو ایده بسیار جالبی خواهد بود اما بعد دیدم کودکانی که از این حبابها استفاده می کنند سر تا پا به رنگ قرمز درآمده و بیننده را به یاد صحنه هایی از فیلم "شجاع دل" می اندازند."

وی به تدریج به همراه همکارانش موفق به شناسایی سه نوع از رنگدانه ها شدند که توانایی تولید رنگی یکنواخت، قوی و شفاف را داشتند. با استفاده از این رنگدانه ها، کهو و همکارانش طی سه روز توانستند حبابهای رنگی بدون ایجاد آلودگی تولید کنند. فرایندی که اکنون پس از 30 دقیقه عملی خواهد شد.

به گزارش مهر ، زمانی که این حبابها فرو می پاشند رنگدانه ها پس از 15 ثانیه بر روی هر سطحی از قبیل بتون، چرم، نایلون و کتان ناپدید می شوند. این رنگدانه ها حتی بر روی موادی مانند ابریشم که به راحتی لکه دار می شوند پس از گذشته 15 دقیقه کاملا بی اثر خواهند شد.

در حال حاضر تنها رنگهای موجود از حبابهای رنگی آبی و صورتی است اما کهو اعلام کرده است که امکان تولید این حبابها در هر رنگی وجود دارد. وی از موادی که در رنگدانه های جادویی این حبابها استفاده شده است تنها نام موادی مانند آلکیل متال، سولفات و پلی اتر را آشکار کرده است.

بر اساس گزارش ام اس ان بی سی، مبدع این حبابها معتقد است این ابداع تنها در زمینه سرگرمی مورد مصرف نداشته و می توان از آن در تولید مواد پلاستیکی، صابونها، شامپوها، و بسیاری دیگر از مواد کاربردی زندگی روزمره استفاده کرد.