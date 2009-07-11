مدارس گلستان ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پائین محلی عصر شنبه در جلسه ساماندهی نیروی انسانی استان افزود: این طرح با هدف ارتقاء سطح آموزشی و پرورشی مدارس انجام می شود و همکاری بخش های مختلف نظیر شوراها با این طرح نیاز است.

وی اظهار داشت: طرح ساماندهی مدارس نباید به ترک تحصیل و بازماندن دانش آموزان از حق تحصیل رایگان منجر شود و باید زمینه ساز بهره برداری بهتر دانش آموزان از عدالت اجتماعی شود.

به گفته پائین محلی، سال گذشته 48 میلیارد ریال اضافه کاری به فرهنگیان استان پرداخت شد که نسبت به سال تحصیلی قبل از آن 50 درصد صرفه جویی شد.

رئیس سازمان آموزش و پرروش گلستان بیان داشت: این میزان صرفه جویی با کاهش عملی 25 هزار ساعت حق التدریس و با همکاری فرهنگیان استان محقق شد.

گلستان 25 هزار فرهنگی و 340 هزار دانش آموز دارد.