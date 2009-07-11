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۲۰ تیر ۱۳۸۸، ۱۷:۵۸

در مازندران:

استانداری برای نوسازی ایستگاه های آتش نشانی بودجه اختصاص می دهد

استانداری برای نوسازی ایستگاه های آتش نشانی بودجه اختصاص می دهد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری مازندران گفت: امسال برای نوسازی ایستگاه های آتش نشانی بودجه خاصی در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، حبیب الله رمضان زاده ظهر شنبه در بازدید سرزده از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بابل اظهار داشت: 500 میلیون ریال اعتبار جهت ساخت ساختمان مدیریت بحران بابل اختصاص یافت.

وی سرعت فیزیکی ساخت ساختمان مدیریت بحران بابل را خوب ارزیابی کرد و از تلاش های بی وقفه و پیگیری های زیاد مدیر عامل سازمان آتش نشانی بابل تقدیر کرد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی بابل نیز نیروهای جوان را از ذخیره های اصلی سازمان برای خدمات بهتر به شهروندان برشمرد و افزود: سازمان آتش نشانی بابل جهت کمک به آسیب دیدگان در هر نقطه شهر در آمادگی کامل به سر می برد.

همایون مرتضوی، از پیگیری در جهت ساخت سالن مدیریت بحران و تخصیص بودجه برای ساخت ایستگاه 4 و5 آتش نشانی بابل خبر داد و از همکاری مجدانه شورای شهر و شهردار بابل نسبت به طرح های مذکور و تصویب مصوبات سازمان تقدیر کرد.

کد مطلب 910118

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