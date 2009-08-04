جزئیات فعالیت کشور دراحداث نیروگاه خورشیدی/ تامین برق58 روستا با آفتاب

پیمان کنعان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه ایران در کمربند تابش انرژی خورشیدی دنیا واقع شده است، افزود: ایران از نظر جایگاه دریافت انرژی خورشیدی جز کشورهای مطلوب از نظر مدت زمان تابش در دنیا قرار دارد به طوری که بر اساس براوردها ایران به طور متوسط بیش از دو هزار و 900 ساعت آفتابی در سال دارد و در برخی از نقاط به بیش از سه هزار و 200 ساعت آفتابی در سال می رسد. از این رو در اکثر نقاط کشور بیش از 300 روز آفتابی داریم.

وی میزان توان انرژی خورشیدی در روز را به طور متوسط میان 5/4 تا 5/5 کیلو وات ساعت بر مترمربع ذکر کرد و ادامه داد: در برخی از نقاط مانند کرمان، یزد، اصفهان و سمنان که دارای آسمان شفاف و صافی هستند این میزان افزایش می یابد. با توجه به این اعداد، انرژی تابشی در کشور ما در جایگاه خوبی قرار دارد از این رو باید با برنامه ریزی مناسب نسبت به احداث نیروگاههای خورشیدی اقدام شود تا بتوان در سبد انرژی تنوعی ایجاد کرد.

کاربردهای انرژی خورشیدی

کنعان کاربرد انرژی خورشیدی را در نیروگاههای خورشیدی حرارتی، سیستمهای فتوولتائیک و آبگرمکنهای خورشیدی ذکر کرد و در این باره توضیح داد: در نیروگاههای حرارتی خورشیدی با استفاده از سطوح آینه ای خاص انرژی حرارتی خورشیدی در یک کانون مشخص متمرکز می شود. از این نیروگاهها علاوه بر تولید الکتریسیته می توان برای تولید آب شیرین در سیستمهای آب شیرین کن و تولید سرما و گرما استفاده کرد.

وی کاربرد دیگر انرژی خورشیدی را در سیستمهای فتوولتائیک دانست و ادامه داد: این سیستمها صفحه های خورشیدی هستند که مستقیما انرژی خورشید را دریافت و به انرژی الکتریسیته تبدیل می کنند نمونه بارز این سیستمها را می توان در ماشین حسابها و یا چراغهای روشنایی خیابانها مشاهده کرد.

وی به آبگرمکن های خورشیدی اشاره کرد و به مهر گفت: در این نوع کاربری با استفاده از صفحات جاذب انرژی خورشیدی آب برای مصارف مختلف گرم می شود.

کنعان با تاکید بر اینکه رشد فناوریهای خورشیدی در دنیا در گرو سیاستهای هر کشور در قبال تامین انرژی بوده است، اضافه کرد: در کشورهای اروپایی به دلیل اینکه انرژی گران است و منابع انرژیهای فسیلی ندارند سیستمهای فتوولتائیک رشد چشمگیری داشته است به طوری که در آلمان در حد چند هزار مگاوات "مزارع فتوولتائیک" احداث کرده اند و در کشورهای اسپانیا، یونان، ترکیه ، چین و ایتالیا به تعداد چندین میلیون مترمربع آبگرمکنهای خورشیدی نصب و راه اندازی شده است.

مدیر دفتر انرژی خورشیدی به بیان وضعیت نیروگاههای خورشیدی در دنیا پرداخت و در این باره اظهار داشت: به دلیل بالا بودن هزینه های احداث نیروگاههای حرارتی خورشیدی تنها در کشورهایی مانند آمریکا و کشورهای اروپایی چون آلمان و اسپانیا صاحب فناوریهای نیروگاههای حرارتی خورشیدی هستند و در این زمینه مطالعات زیادی انجام دادند و حتی در حد چند صد مگا وات نیروگاه حرارتی خورشیدی نیز احداث شده است. در امریکا در سال 1985 حدود 354 مگاوات نیروگاه حرارتی خورشیدی وارد مدار شد و بعد از آن پروژه هایی در حد چند صد مگاوات تعریف شد.

وی دلیل کندی رشد تکنولوژی های خورشیدی در دنیا را تلاش محققان برای کاهش قیمت انرژیهای تجدید پذیر ذکر کرد و به مهر گفت: انرژیهای فسیلی روبه کاهش است و آلودگیهای زیست محیطی زیادی ایجاد می کند. این امر باعث شد تا جامعه بشری رویکرد بیشتری نسبت به این انرژی داشته باشد به طوریکه طبق توافق جهانی قرار است تا سال 2020 قیمتهای انرژی خورشیدی قابل رقابت با سوختهای فسیلی باشد.

کنعان با تاکید بر اینکه تاکنون دنیا به رشد واقعی به معنای رقابتی نرسیده است، اظهار داشت: 15 سال آینده متعلق به انرژیهای تجدیدپذیر است و به عنوان یکی از انرژیهای جایگزین در سبد انرژیها قرار خواهد گرفت از این رو باید با توجه به پتانسیلهای موجود در کشور برنامه ریزیهای لازم در این زمینه انجام شود.

عملکرد ایران در زمینه انرژی خورشیدی

مدیر دفتر انرژی خورشیدی سانا با بیان اینکه در ایران در کلیه محورهای کابردهای انرژیهای خورشیدی مطالعاتی صورت گرفته است، گفت: بخشهایی از این تحقیقات به صورت پایلوت و دستیابی به فناوری بوده و در بخشهایی به تولید انبوه و کاربردی فناوریها رسیده ایم.

وی به جزئیات عملکرد ایران اشاره کرد و ادامه داد: در بخش نیروگاههای حرارتی خورشیدی موفق به طراحی و ساخت پایلوت نیروگاه حرارتی خورشیدی در شیراز شدیم. این نیروگاه یک پایلوت تحقیقاتی 250 کیلوواتی است که بخار "سوپر هیت" برای تامین خوراک مورد نیاز توربینها و ژانراتورها تولید می کند.

کنعان با تاکید بر اینکه این نیروگاه دارای ظرفیت بسیار پایینی است، افزود: هدف از ایجاد و راه اندازی این پایلوت که با همکاری بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز انجام شد، دستیابی به فناوری بومی بوده است. طراحی و ساخت این نیروگاه صددرصد داخلی بوده ضمن آنکه اجزای کلیدی آن نیز در داخل کشور تولید شده است. با دستیابی به این فناوری ما در زمره چند کشور معدود دارنده این فناوری قرار گرفتیم.

وی با اشاره به این مطلب که تا سال 2020 میلادی قیمت انرژیهای تجدید پذیر باید قابل رقابت با انرژیهای فسیلی شود، اضافه کرد: از این رو لازم است تا سال 2020 ما به دانش فنی استفاده از انرژی خورشیدی دست یابیم. در این راستا این فناوری در کشور در حال تکمیل است و به منظور رقابتی کردن نیروگاههای خوشیدی با نیروگاههای سوختهای فسیلی از نظر قیمت این مطالعات وسیع تر می شود.

کنعان به راه اندازی آبگرمکنهای خورشیدی اشاره کرد و گفت: با دستیابی به دانش فنی ساخت این نوع آبگرمکنها توانستیم بسیاری از استانها چون سیستان و بلوچستان، سمنان، یزد، اصفهان و خراسان شمالی، رضوی و جنوبی را به این نوع آبگرمکنها مجهز کنیم و به زودی استان هرمزگان نیز به این جمع اضافه می شود .

وی به فعالیتهای این سازمان در زمینه فتوولتائیک اشاره کرد و ادامه داد: با دستیابی به دانش فنی صفحه های (Panel) خورشیدی توانستیم در مناطقی که دور از شبکه برق رسانی بودند و انتقال شبکه سراسری به آنها توجیه پذیر نبود با احداث نیروگاه کوچک فتوولتائیک برق مورد نیاز آنها را تامین کنیم. در راستای این هدف در سال قبل 58 خانوار روستایی را در استانهای زنجان، بوشهر، قزوین و کردستان صاحب برق شدند.

برق دار کردن روستاها با انرژی خورشیدی

مدیر دفتر انرژی خورشیدی سانا خاطرنشان کرد: در ایران بسته به شرایط تابش خورشید می توان از هر "مزرعه خورشیدی"، نیروگاههای خورشیدی فتوولتائیک و یا حرارتی با توان 700 کیلو وات تا یک مگاوات احداث کرد.

کنعان با بیان اینکه انتخاب نوع نیروگاهها بر اساس شرایط توپوگرافی زمین، باد، کیفیت تابش و ساعات تابش در طول سال صورت می گیرد، ادامه داد: به منظور استفاده از فناوریهای مناسب و پتانسل سنجی در هر منطقه اقدام به تهیه اطلس تابش انرژی خورشید در کشور کردیم. نتایج این اطلس می تواند پتانسیل واقعی کشور در استفاده از انرژی خورشیدی به صورت فتوولتائیک و یا حرارتی را مشخص کند. به این ترتیب می توان برای استفاده از این فناوریها برنامه ریزی کرد.

وی با اشاره به برنامه های این سازمان در زمینه استفاده از انرژی خورشیدی گفت: در حال حاضر برنامه برق دار کردن روستاهای دور از شبکه سراسری و در مناطق صعب العبور را در دست اجرا داریم. طبق این برنامه قرار است 634 خانوار روستایی تحت پوشش این شبکه قرار گیرد.

مدیر دفتر انرژی خورشیدی سانا با تاکید بر حمایتهای دولت در زمینه گسترش استفاده از انرژی خورشید در کشور خاطرنشان کرد: در این زمینه علاوه بر حمایتها مالی باید دستگاههای ذیربط سیاستگذاریهای لازم برای ترویج و فرهنگ سازی در زمینه استفاده از انرژیهای خورشید را انجام دهند. ضمن آنکه بخشهای نرم افرازی و نیروی انسانی نیز باید تقویت شود.

کنعان همچنین بر حمایتهای قانونی در زمینه تولید برق از خورشید تاکید کرد و گفت: ما نمی توانیم الگوی سایر کشورها را عینا در کشور اجرایی کنیم بلکه باید بر اساس منابع و زیرساختهای موجود در کشور الگوی بومی را تعریف و پیاده سازی کنیم. برای تداوم این راه نیز باید با استفاده از ابزارهای قانونی جذابیتهایی را برای بخش خصوصی ایجاد کنیم تا جهشی در این بخش ایجاد شود.