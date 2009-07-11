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۲۰ تیر ۱۳۸۸، ۱۶:۰۸

پیام تسلیت رئیس جمهور/

فقدان آذریزدی خسارت بزرگی برای اصحاب فرهنگ است

فقدان آذریزدی خسارت بزرگی برای اصحاب فرهنگ است

دکتر محمود احمدی نژاد در پیامی با تسلیت درگذشت "مهدی آذر یزدی" فقدان این قصه پرداز نام آشنا و پیشکسوت عرصه حکایت را خسارت بزرگی برای اصحاب فرهنگ و قلم دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام محمود احمدی نژاد به مناسبت درگذشت مهدی آذر یزدی به شرح زیر است: در گذشت قصه پرداز نام آشنا و پیشکسوت عرصه حکایت، مهدی آذر یزدی مایه تاثر و تاسف شد. فقدان او خسارت بزرگی برای اصحاب فرهنگ و قلم به ویژه نسلهایی است که در سایه سار قصه‌های شیرین او و روایتهای ماندگارش بالیدند. بی تردید کارنامه پربار او در قصه پردازی از میراث گرانسنگ فرهنگ ایرانی و اسلامی در حافظه تاریخی ایرانیان ماندگار خواهد بود.

خدمات این نویسنده باورمند در تعلیم و تربیت چند نسل پیاپی به ویژه در خلاء فرهنگی رژیم گذشته بسیار ارزشمند و مغتنم است.
فقدان این عزیز را به بازماندگان و همه دلبستگان میراث فرهنگ و ادب فارسی تسلیت می‌گویم و امید دارم حضرت حق به پاداش نیکی او را در آغوش رحمت و مغفرت خویش جای دهد.

کد مطلب 910157

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