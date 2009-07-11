فقدان آذریزدی خسارت بزرگی برای اصحاب فرهنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام محمود احمدی نژاد به مناسبت درگذشت مهدی آذر یزدی به شرح زیر است: در گذشت قصه پرداز نام آشنا و پیشکسوت عرصه حکایت، مهدی آذر یزدی مایه تاثر و تاسف شد. فقدان او خسارت بزرگی برای اصحاب فرهنگ و قلم به ویژه نسلهایی است که در سایه سار قصه‌های شیرین او و روایتهای ماندگارش بالیدند. بی تردید کارنامه پربار او در قصه پردازی از میراث گرانسنگ فرهنگ ایرانی و اسلامی در حافظه تاریخی ایرانیان ماندگار خواهد بود.

خدمات این نویسنده باورمند در تعلیم و تربیت چند نسل پیاپی به ویژه در خلاء فرهنگی رژیم گذشته بسیار ارزشمند و مغتنم است.

فقدان این عزیز را به بازماندگان و همه دلبستگان میراث فرهنگ و ادب فارسی تسلیت می‌گویم و امید دارم حضرت حق به پاداش نیکی او را در آغوش رحمت و مغفرت خویش جای دهد.