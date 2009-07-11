به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم کودک اعلام کرد هر سال بخشی از جشنواره به بزرگداشت هنرمندان و نویسندگان حوزه کودک و نوجوان اختصاص دارد که در جشنواره بیست و سوم از علی شاه‌حاتمی تقدیر می‌شود.

شاه‌حاتمی متولد 1339 تهران فعالیت هنری خود را با بازیگری و کارگردانی فیلم‌های کوتاه آغاز کرد. وی نخستین فیلم سینمایی خود "گودال" را سال 67 و پس از آن "تعقیب سایه‌ها"، "پرنده آهنین"، "آخرین شناسایی"، "لاکپشت"، "دوستان"، "ترکش‌های صلح"، "کولی" و "آوای زندگی" را ساخت که چهار فیلم آخر با موضوع کودک و نوجوان است.

شاه‌حاتمی همچنین کارگردانی مجموعه‌های تلویزیونی "خوش‌رکاب" و "خوش‌غیرت" را در پرونده دارد. وی در حال حاضر در روستای روکانه استان همدان مشغول فیلمبرداری آخرین ساخته خود "پرواز مرغابی‌ها" است که این فیلم را برای حضور در جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان آماده می‌کند.

بیست و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از 11 تا 15 مردادماه در همدان برگزار می‌شود.