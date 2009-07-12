حریم قانونی تالاب بین المللی گاوخونی در دست فراموشی

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، به دنبال تقسیمات کشوری و ارائه امکاناتی چون فرمانداری، شهرداری و ... به برخی از روستاها و تبدیل آنان به شهر در سال 1372 روستای اژیه که متعلق به شهر جلگه و هرند (در فاصله 80 کیلومتری از اصفهان) است موفق شد با الحاق برخی از روستاهای شهر ورزنه (در فاصله 30 کیلومتری اصفهان) نام شهر را به خود اختصاص دهد و به امکاناتی مانند فرمانداری، بخشداری و ... دست یابد.

به دنبال تقسیمات یادشده اکنون مردم شهر ورزنه متوجه حریم شهر خود و ثبت تالاب گاوخونی در جغرافیای شهری به نام هرند شده اند با وجودی که فاصله تالاب تا شهر ورزنه تنها 25 کیومتر است و گردشگران برای رسیدن به تالاب باید از ورزنه عبور کنند نه از شهر هرند که در 60 کیلومتری تالاب قرار دارد.

"ازیه" را با روستاهای ورزنه شهر کردند

در همین رابطه رئیس شورای بخش بن رود گفت: بن رود بخشی از شهر ورزنه است که در غرب آن روستاهایی مانند فارسان و کفران قرار گرفته اند.

رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال 1372 برخی از نمایندگان مجلس که اهل جلگه و هرند بودند تصمیم گرفتند تا روستای اژیه را که متعلق به جلگه بود به یک شهر جداگانه تبدیل کنند تا امکاناتی مانند شهرداری و فرمانداری نیز به آن اختصاص یابد.

وی افزود: نمایندگان جلگه برای تحقق هدفشان در آن زمان با بزرگان ورزنه به توافق رسیدند و از این طریق روستاهای کفران و فارسان را به اژیه الحاق کردند.

رئیس شورای بخش بن رود بیان داشت: به دنبال این الحاق بخشی از بیابانهای ورزنه و یک سوم از تالاب گاوخونی را نیز به جلگه اختصاص داده اند.

رجبی ادامه داد: تالاب گاوخونی کاری به جلگه ندارد زیرا فاصله این تالاب تا جلگه بسیار است، اما آن زمان بر چه اساسی دست به چنین اقدامی زده اند مشخص نیست؟

وی تصریح کرد: در حال حاضر ما به دنبال اصلاح نقاط هستیم تا بتوانیم حریم شهر را حفظ کنیم و اکنون نیز پرونده ای در هیأت دولت مطرح و در جریان است که بررسی دقیق آن به بعد از انتخابات موکول شده بود و امیدواریم به زودی تصمیم گیری راجعه به آن آغاز شود.

در آینده مدعی تالاب می شوند

همچنین عبدالصمد محمدی، معاون فنی بخشدار بن رود گفت: اگر در آینده ای نه چندان دور اعتباری به تالابها اختصاص یابد بخشداری بن رود نمی تواند بر آن نظارتی داشته باشد زیرا بخشی از تالاب و کوه سیاه به اسم جلگه و هرند ثبت شده است.

وی در گفتگو با مهر اظهار داشت: تاکنون که کارهای مربوط به تالاب را بخشداری بن رود و شهرداری ورزنه انجام داده اند و از سوی جلگه هیچ اعتراضی نبوده، اما در نظر داشته باشید که در حال حاضر تالاب برای این شهرها تنها هزینه در برداشته و در آینده مسئولان جلگه می توانند مدعی حقوق تالاب شوند.

معاون فنی بخشدار بن رود افزود: اقدام یادشده (الحاق بخشی از بن رود و تالاب به جلگه) بدون اطلاع به مردم ورزنه توسط بخشدار قبلی بن رود که خود اهل کوهپایه می باشد، انجام شده است.

سند مکتوبی برای ادعاها وجود ندارد

همچنین مصطفی نائم، بخشدار جلگه گفت: هیچ سند مکتوبی در خصوص تغییر حریم ورزنه وجود ندارد و در دو سال اخیر این موضوع در حد حرف بوده است و بارها نیز مطرح شده که در تقسیمات کشوری این مرزها باید سر و سامان یابد.

بخشدار جلگه افزود: اما بعید می دانم که تالاب گاوخونی به اسم هرند ثبت شده باشد زیرا در تابلوهای راه و ترابری نیز چنین موردی مشاهده نشده است.

ازیه ارتباطی با ورزنه ندارد

از سوی دیگر شهردار اژیه نیز گفت: مدرکی دال بر این ادعای مردم و مسئولان ورزنه نداریم.

حسین نظام زاده افزود: حریم مصوب اژیه ارتباطی به تالاب گاوخونی یا ورزنه ندارد و ملاک ما بر این ادعا اسناد منسوب به حریم شهر اژیه است.

وی بیان داشت: این حریم سال 1385 با امضای وزیر وقت ثبت شده و 25 نقطه با شاخص هایی در آن مشخص شده که مربوط به هر زاویه است.

به نظر می رسد شایسته تر آن است که شهرهای تاریخی که از بعد بین المللی نیز دارای ارزش و اهمیت زیادی هستند را با آثار ماندگارش بشناسیم نه اینکه این آثار را بخش بخش نماییم که این امر در نهایت سبب کمرنگ شدن ارزش این شهرهای تاریخی خواهد شد.