حوادث اخیر بحران نبود ، فتنه بود / با میانه روی به جامعه آرامش دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار تهران صبح امروز در مراسم گردهمایی فصلی مدیران ارشد شهرداری تهران با بیان این مطلب افزود : ما که در روزهای جنگ حضور داشتیم ، هر روز که از انقلاب می گذرد و هر حادثه ای که پیش می آید می گوییم شرایط حساس شده است ، این حرف از سر عادت نیست و انصافا هر روز که می گذرد با حوادث بسیار مهمی روبرو می شویم.

قالیباف افزود : حوادثی که امروز در کشور ما با انتخابات بروز کرد ریشه در مسائل گذشته دارد و انتخابات بهانه این حوادث شد ، هر چند برخی نام این حوادث را بحران می گذارند اما من معتقدم این حوادث بحران نیست ، چراکه بحران مشخصات خاص خود را دارد .

وی حوادث اخیر در کشور را ، فتنه خواند و ادامه داد : در فتنه اوضاع کدر است و ویژگی آن این است که خوب و بد با هم مخلوط هستند ، در حالی که در بحران شاخص ها و نقاط ضعف و قوت مشخص و اوضاع شفاف است .



شهردار تهران با بیان این که فتنه یا از سر آگاهی است و یا از سر جهل و نادانی خاطر نشان کرد : در تاریخ اسلام نیز شاهد فتنه انگیزی هایی با علم مانند جمل و هم فتنه انگیزی با جهل مانند خوارج نهروان بوده ایم و آن چه که مشخص است ، این است که در فتنه هم دست بدکاران و هم درست کاران با هم در یک آتش می سوزد و این بلا دامن همه را می گیرد و در این شرایط همه ما وظایفی داریم و باید برای شفاف سازی تلاش کنیم .

قالیباف با تاکید بر این که در این شرایط افراد تاثیر گذار در جامعه باید بتوانند شفاف و صریح سخن بگویند ، گفت : از دیگر وظایفی که داریم این است که باید تلاش کنیم تا محیط و جامعه را به سمت آرام سازی ببریم ، نه به سمت تنش و بدون موضع گیری های غلط و حرف های غیر منطقی ، باید میانه روی را اساس کار قرار دهیم وبدانیم که بین میانه روی در آرام سازی با صریح سخن گفتن در شفاف سازی مواضع و شاخص ها تفاوت وجود دارد .

وی تصریح کرد : نباید در عالم فتنه ، همه چیز را سیاه یا کاملا سفید ببینیم و خودمان را حق به جانب دیده و با قدرت طلبی و دهها عامل دیگر فرصت را مغتنم شمرده و مصالح کشور ، انقلاب و نظام را فدای امیال شخصی و گروهی خود کنیم .

قالیباف با اشاره به این که در زمان فتنه ، هیجان و اضطراب در جامعه بالا می رود و باید تلاش کنیم تا این اضطراب را در جامعه و افراد تاثیر گذار کاهش دهیم ، افزود : حسادت ، بغض و دشمنی از عومل فتنه انگیزی است و در مصاحبه ای که با شبکه دو سیما نیز داشتم به این نکته اشاره کردم که حفظ نظام از اوجب اوجبات است و به گفته امام راحل ، حفظ نظام از نماز نیز واجب تر است .



قالیباف با تاکید بر این که نباید کاری کنیم که نظام دچار خدشه شود ، افزود : تندروی ، جناحی عمل کردن ، قدرت طلبی و شهوت نام و زیاده خواهی از عوامل سیاسی فتنه انگیزی است و همواره گفته ام که تداوم انقلاب در دو شعار وحدت کلمه و کلمه وحدت نهفته است و هرچیز که ما را از آن دور کند ، ظلم به نظام ، انقلاب و شهدا و مردم است و ما باید امروز بیش از هر زمان دیگری خدا را در همه تصمیمات مد نظر قرا دهیم .

شهردار تهران ، وحدت کلمه را اساس پیروزی انقلاب دانست و گفت : همه ما باید بدانیم که در امانتی که از امام (ره) داریم تاکید شده است که اگر می خواهیم آسیبی به نظام و کشور نرسد ، باید از ولایت فقیه دفاع و آن را حفظ کنیم و باید آن را فصل الخطاب دانسته و اساس کار بدانیم تا خدشه ای به نظام وارد نشود .

وی خاطر نشان کرد : اگر دهه چهارم را دهه پیشرفت و عدالت بدانیم و کار آمدی دین در اداره جامعه را دغدغه خود می دانیم ، نباید بعضی حوادث ما را از اساس یک حرکت عظیم بازدارد و دوستان نادان ما را سمتی ببرند که از اساس کار باز بمانیم و از متن به حاشیه برویم .

قالیباف خاطر نشان کرد : وظیفه ماست تا در چنین شرایطی توجه داشته باشیم که در مبانی ، اصول و جهت گیری ها ، بر مبنای باورهای امام و شهدا حرکت کنیم و از کار آمدی نظام اسلامی غافل نشویم و هر کس که دغدغه نظام را دارد باید تلاش کند تا بتواند کارآمدی دین در اداره جامعه را به اثبات برساند و این حوادث ما را از حرکت اصلی خود باز ندارد و ما نیز در مجموعه خود در شهرداری از وظیفه ای که داریم غافل نشویم .