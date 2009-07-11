شفافیت مالی در شهرداری تهران حرکتی بزرگ و تاریخی است

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس مهدی چمران صبح امروز در گردهمایی فصلی مدیران ارشد شهرداری تهران در مرکز همایش های برج میلاد با بیان این مطلب اظهار داشت : این کار در شهرداری در حال انجام است که به مرور تکمیل و اصلاح خواهد شد و در مسیر مصوبات شورا و برنامه و بودجه دقیق تری جلو خواهد رفت و این ارزشی است که خدا را شکر در شهرداری به آن رسیده ایم .

وی افزود : در حکومت های ملی و مردمی حاکمان گزارش مالی ، اداری خودشان را به مردم می دهند و تفاوتشان با حکومت های استبدادی نیز در همین است.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد : زمانی در شهرداری پول مردم را به هر طریقی مصرف می کردند و یا در جایی درست مصرف نمی شد یا به بهترین کیفیت مصرف نمی شد و این کیفیت مسایل عمرانی و نیروی انسانی را شامل می شد .

وی ادامه داد : اصلاح الگوی مصرف که رهبر معظم انقلاب مطرح کردند در تمام موارد شهرداری قابل تطبیق و پیاده کردن است ، همه جا باید الگوها را اصلاح کنیم ، چه در ساختار اداری و چه در حوزه مسایل مالی .

چمران به تصویب سال گذشته شورای شهر در خصوص حذف، ادغام یا برون سپاری برخی سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران اشاره کرد و یادآور شد : برای مدیرانی که سال ها در شرکت یا سازمانی مشغول فعالیت بودند ، حذف شدن مشکل بود اما به خاطر مصالح کشور ، ملت ، شهر و شهرداری می پذیریم که این کار باید صورت گیرد و بر اساس برنامه جلو برود.

رییس شورای شهر تاکید کرد : شهردار تهران برای اجرای این مصوبه ، با جدیت پیگیری کرد و مطمئن باشد که اعضای شورای شهر نیز در کنارایشان و تمام مدیران شهرداری ایستاده است تا با تمام قدرت و صمیمیت و کمک ، این مصوبه اجرایی شده تا شهرداری سبک ، چابک ، کوچک اما توانمند ، قوی و درست کار خودش را انجام دهد.

وی افزود : وقتی مسولیت ها توزیع شده و از شهرداری مرکز به شهرداری مناطق و نواحی منتقل شود کارها سریع تر انجام شده و نتایج شفاف تر خواهد بود.

چمران با ابراز امیدواری از انجام شدن این تغییرات بر اساس چارچوب قانونی خاطرنشان کرد : ممکن است تصور کنیم می خواهیم کاری انقلابی انجام دهیم اما اگر این کار برمبنای قانونی خودش استوار نباشد تغییرات پایدار نخواهد بود اما اگر بر اساس مصوبات پیش رود پایدار مانده و شفافیتش را حفظ خواهد کرد.

وی با بیان اینکه با سپردن کار به بخش خصوصی همین کارهای شهرداری با تعداد کمتری از مدیران نیز قابل اجراست تاکید کرد : این از برکات فرمان امام خمینی ( ره) درخصوص تشکیل شوراها در 9 اردیبهشت ماه سال 1360 وانجام دادن فعالیت شهرها و روستاها توسط خود مردم بود ، این فرمان زیبایی بود که دیر اجرا شد و هم اکنون 10 سال از اجرای آن می گذرد.

چمران ادامه داد : برکات اجرای این فرمان در شهرها و روستاها به راحتی قابل مشاهده است اگر در برخی شهرها نیز به نسبت شهرهای دیگر تغییراتی رخ نداده به خاطر اختلافات به وجود آمده است که باید آنها را کاست اما همین شهرها در مقایسه با گذشته وضعیت بهتری پیدا کرده اند.

وی در ادامه به تصویب طرح یک فوریتی در هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و بیان داشت : طبق این طرح سیستمی که شهرداران را عده ای از منتخبین مردم در شورای شهر انتخاب می کنند حذف شده و وزارت کشور و استانداران ، شهرداران را انتخاب خواهند کرد.

رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه این اتفاق موجب گلایه مندی تمامی شوراها ، شهرداری ها و مدیریت های محلی شده است افزود : افتخار ما این است که در مسیر مردمسالاری دینی که فراتر از دموکراسی لیبرال غربی است گام برمی داریم و هر روز قدمی بلند تر برداشته و جایگاه خودمان را در جهان تثبیت می کنیم .

وی با اشاره به اینکه این فرمان حضرت امام خمینی(ره) فرمان والایی است و حتی از قانون اساسی نیز محکم تر است اما هرچه از آن دورتر می شویم از اختیارات شوراها بیشتر کاسته می شود تاکید کرد : آیا نباید این را یک عقب گرد به حساب آورد ؟ آیا این پسرفت به جای پیشرفت نیست ؟ ما تجربه کرده ایم ، پیش رفته ایم ، فشار تحمل کرده ایم ، مشکلات فراوانی را در شوراها و شهرداری ها تحمل کرده ایم ، چانه ها زده ایم تا بالاخره در این 10 سال به جایی رسیدیم که شوراها حرکتشان را با شهرداری ها انجام می دهند اما دولت که باید براساس فرمان رهبری و طبق اصل 44 قانون اساسی کوچک شود و خودش نیز برای این مساله تلاش دارد دوباره به همان ابتدای کار بازمی گردد و آیا پس از همه این تلاش ها باید بگوییم شهرداران را وزارت کشور و استانداری ها انتخاب کنند ؟!

وی با بیان اینکه دوستان عزیز در مجلس شورای اسلامی نیز نظر خیر داشته اند اما این راهش نیست تاکید کرد : مجلس شورای اسلامی به این دلیل این کار را انجام داده است تا اگر شهری دچار مشکل بود در مورد آن از وزیر کشور سوال کنند اما مگر همیشه باید از وزیر سوال کرد ؟

رییس شورای شهر اظهار داشت : این گرفتن وقت مجلسی است که باید به مهمترین مسایل کشور بپردازد نه به چند چاله آسفالت در خیابانی کوچک درشهری کوچک.

چمران افزود : امیدواریم خود نمایندگان مجلس این موضوع را پس بگیرند و اگر پس گرفته نشود و چنین چیزی تصویب شود یعنی فرمان امام خمینی (ره) و قانون اساسی را نادیده انگاشته ایم ، یعنی اولین وظیفه شوراها را در ماده 71 که انتخاب شهردار است نادیده گرفته می شود که امیدواریم چنین نشود.

وی بیان داشت : اعضای شورای شهر تهران به نمایندگان مجلس و نمایندگان شهر تهران کمک می کنند ، مردم تهران با نمایندگان شهرشان در خصوص مسایل شهری ارتباط ندارند البته ما نیز تعدادمان کم است و برای ارتباط بهتر با شهروندان از شورایاری ها استفاده می کنیم که دستان و چشمان شورا در محلات هستند و این را باید تقویت کرد نه اینکه به عقب برگردیم . به عقب برگشتن در دنیای کنونی صحیح نیست.

رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره اینکه شورای شهر امیدوار است آنچه در شورا به تصویب می رسد حتما به اجرا گذاشته شود و اگر مشکلی داشت برطرف شود گفت : ما مسایلی داریم که هنوز اجرایی نشده ، شهرداران مناطق وقتی دستوری به آن ها ابلاغ می شود به جد به اجرای آنها تلاش کنند که این قطعا به نفع شهر خواهد بود . اگر بعضی شهرداران به گونه ای اجرا کنند و برخی به گونه ای دیگر و سلایق شخصی را اعمال کنند به ضرر شهرداری و مدیریت شهری است و متاسفانه دوستان همین ها را به عنوان چماق بر سر ما می کوبند که شما تصویب کردید پس چرا اجرا نمی شود.