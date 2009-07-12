راه اندازی پورتال جامع مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

مرتضی فرجیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: برای راه اندازی این پورتال، مراحل نیازسنجی، مطالعاتی و انتخاب نرم افزار مناسب زیر ساخت به اتمام رسیده است و به زودی قراداد ایجاد این پورتال نهایی خواهد شد.

وی افزود: این پورتال علاوه بر برطرف کردن کلیه نیازهای اینترنتی و اینترانتی بخشهای مختلف حوزه مانند دفاتر مستقل و معاونتها، مجموعه سایتهای مختلف موجود در مرکز مدیریت حوزه علمیه را در یک مجموعه جامع به کاربران ارائه خواهد داد.

فرجیان اضافه کرد: پیش بینی می شود فاز اول این پروژه تا پایان تیرماه به اتمام رسیده و همزمان با آغاز سال جدید تحصیلی در اواخر تابستان این پورتال فعالیت خود را آغاز کند.