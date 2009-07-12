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۲۱ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۵

فرجیان به مهر خبر داد:

راه اندازی پورتال جامع مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

راه اندازی پورتال جامع مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

مدیر فناوری مرکز مدیریت حوزه علمیه قم گفت: پورتال جامع مرکز مدیریت حوزه علمیه قم تا ابتدای سال جدید تحصیلی حوزه علمیه قم راه اندازی می شود.

مرتضی فرجیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: برای راه اندازی این پورتال، مراحل نیازسنجی، مطالعاتی و انتخاب نرم افزار مناسب زیر ساخت به اتمام رسیده است و به زودی قراداد ایجاد این پورتال نهایی خواهد شد.

وی افزود: این پورتال علاوه بر برطرف کردن کلیه نیازهای اینترنتی و اینترانتی بخشهای مختلف حوزه مانند دفاتر مستقل و معاونتها، مجموعه سایتهای مختلف موجود در مرکز مدیریت حوزه علمیه را در یک مجموعه جامع به کاربران ارائه خواهد داد.

فرجیان اضافه کرد: پیش بینی می شود فاز اول این پروژه تا پایان تیرماه به اتمام رسیده و همزمان با آغاز سال جدید تحصیلی در اواخر تابستان این پورتال فعالیت خود را آغاز کند.

کد مطلب 910197

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