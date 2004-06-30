اردوگاه اسلامشهر براي نگهداري بي خانمانها راه اندازي نشد

عضو كميسيون فرهنگي ، اجتماعي و زيست شهري شوراي اسلامي شهر تهران در اين باره به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: شهرداري تهران بودجه جاري اوليه براي راه اندازي اردوگاه نگهداري متكديان در منطقه اسلامشهر را پرداخت مي كند.

دكتر مهنوش معتمدي آذر با اشاره به طولاني شدن زمان بهره برداري از اردوگاه اسلامشهر ويژه نگهداري از متكديان ، افزود: زماني كه به فرمانداري تهران اعلام كرديم اردوگاه را از شهرداري تحويل بگيرد آنها عنوان داشتند كه براي راه اندازي اين اردوگاه بودجه جاري ندارند.

وي اظهار داشت: بر همين اساس تفاهمنامه اي بين شهرداري و مقامات فرمانداري و استانداري تهران منعقد شد مبني بر اينكه هزينه هاي عمراني را كه شهرداري براي راه اندازي اردوگاه اسلامشهر صرف كرده از سوي فرمانداري پرداخت شود و در مقابل شهرداري به همان ميزان بودجه جاري براي راه اندازي اردوگاه به فرمانداري مي پردازد.

معتمدي در خصوص اينكه اين بودجه مي بايست چگونه تامين شود ، گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي اين قبيل امور بودجه اي را در نظر مي گيرد .

عضو شوراي اسلامي شهر تهران ادامه داد: اما تا زماني كه عملكردي مشاهده نشود، اين بودجه پرداخت نمي شود بنابراين لازم بود كه به نوعي اقدامي در اين زمينه صورت بگيرد كه شهرداري در اين امر پيش قدم شد و تامين بودجه جاري اوليه را براي راه اندازي اردوگاه اسلامشهر به عهده گرفت.

معتمدي در ارتباط با زمان تعيين شده براي راه اندازي اين اردوگاه گفت : حداكثر زمان تعيين شده براي دريافت بودجه عمراني اردوگاه از سوي شهرداري و همچنين پرداخت بودجه جاري از سوي شهرداري پايان تيرماه اعلام شده است.

وي ابراز اميدواري كرد : اين كار در زمان مقرر صورت بپذيرد تا شاهد راه اندازي اردوگاه نگهداري متكديان شهر در اين مكان باشيم.

عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران افزود: تمام امكانات و تجهيزات اردوگاه از سوي شهرداري تامين شده و در حال حاضر منتظر رد و بدل شدن اسناد بودجه عمراني هزينه شده و دريافت اعتبار عمراني از سوي فرمانداري هستيم .